Dubovská vymenila trénera a potvrdila angažovanie Velez-Zuzulovej

Praha 22. septembra (TASR) - Česká reprezentantka v alpskom lyžovaní Martina Dubovská bude v sezóne 2022/2023 spolupracovať s chorvátskym trénerom Mislavom Samaržijom, ktorý nahradil Slováka Andreja Prevuzňáka. Novou tvárou v jej tíme je aj bývalá slovenská reprezentantka Veronika Velez-Zuzulová, o vzájomnej spolupráci informovali už v júni tohto roka.



Prevuzňák spolupracoval s Dubovskou v uplynulých troch sezónach. "Počas tých troch sezón pre mňa spravil čo mohol. Myslela som si, že ešte budeme spolu rok pokračovať, angažujeme ´servisáka´ a Andrejovi ubudne práca. Už mal toho cestovania dosť a viac sa chce ako tréner venovať synovi," uviedla Dubovská na štvrtkovej tlačovej konferencii. Na nové miesto angažovala trénera, ktorý v minulosti pracoval aj s chorvátskym reprezentantom Ivicom Kosteličom. "Techniku nemôžem úplne prekopať, ale to, čo fungovalo, sa snažíme udržať. Môj cieľ do sezóny je dostať sa čo najvyššie. Pokiaľ budem zdravá a všetko bude fungovať, tak môžem dosiahnuť dobré výsledky," poznamenala Dubovská.



Tridsaťročná Dubovská sa špecializuje na slalom, dosiaľ najlepší výsledok vo Svetovom pohári dosiahla v novembri 2021 vo fínskom Levi, kde obsadila šieste miesto. Na ZOH 2022 v Pekingu skončila v slalome trinásta. Česko reprezentuje už od juniorského veku, no vyrastala a stále žije v Liptovskom Mikuláši.



Velez-Zuzulová je bývalá dlhoročná reprezentantka Slovenska. Počas kariéry vyhrala päť pretekov Svetového pohára - štyri v slalome a raz v paralelnom slalome. Na konte má dokopy 30 pódiových umiestení v prestížnom seriáli. V celkovej sezónnej klasifikácii slalomu skončila dvakrát na druhom a dvakrát na treťom mieste. Z MS má striebro z tímovej súťaže zo St. Moritzu 2017.