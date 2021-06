Dúbravka nechce hrať mŕtveho chrobáka, Škriniar ho podporil

Sevilla 24. júna (TASR) - Je pripravený znášať kritiku, no postaví sa k nej čelom. Brankár slovenskej futbalovej reprezentácie Martin Dúbravka naštartoval kurióznym vlastným gólom v súboji EURO 2020 so Španielskom domáci výber. Ten napokon Slovákom v E-skupine uštedril debakel 0:5 a vyradil ich z turnaja.



V 30. minúte si 32-ročný brankár Newcastle United "volejbalovo" zrazil loptu do brány po vysokom odraze od brvna. "Vybral som si slabšiu chvíľku. Lopta sa odrazila od brvna a a rotovala, myslel som si, že skončí na brvne alebo na sieťke. Ako sa blížila, snažil som sa to vyhodnotiť a potom ju trafiť. Trochu mi uhla do stredu a skončila v bráne, ako som si ju tam hodil. Ten gól vyslovene ovplyvnil zápas, dostali sa na koňa. Hodnotím to ako deň blbec," citoval oficiálny web Slovenského futbalového zväzu Dúbravku, ktorý predtým zneškodnil súperovi pokutový kop. Gólman SR na rovinu priznal chybu a je pripravený čeliť kritike. "Potrebujem si od futbalu pár dní oddýchnuť. Asi budem ešte pár dní za hlupáka, to futbal prináša. Hlavu neskloním, nebudem hrať mŕtveho chrobáka, nebudem sa schovávať. Musím sa k tomu postaviť čelom," dodal.



Brankársku jednotku si zastal stopér Milan Škriniar z Interu Miláno. "Určite nebude za hlupáka. Chytil penaltu a aj v zápasoch predtým nás podržal. Ja ho na jednej strane chápem, ako to vidí, ale nie je to tak. Vyhrávame a prehrávame ako tím. Teraz sme prehrali 0:5 a prehrali sme celé mužstvo. S Poliakmi sme zvíťazili 2:1 a bolo to víťazstvo celého mužstva," reagoval na spoluhráčove slová 26-ročný Škriniar."