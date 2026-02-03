< sekcia Šport
Dúbravka nezabránil prehre Burnley na ihrisku Sunderlandu 0:3
Dúbravka mal tri úspešné zákroky a v 67. minúte videl žltú kartu po vzájomnej roztržke s domácim Traiom Humem.
Autor TASR
Londýn 2. februára (TASR) - Futbalisti FC Burnley natiahli v anglickej Premier League šnúru bez víťazstva na 15 zápasov. V pondelkovom zápase 24. kola prehrali v bránke s Martinom Dúbravkom na ihrisku Sunderlandu hladko 0:3 a sú na predposlednom 19. mieste tabuľky.
Dúbravka mal tri úspešné zákroky a v 67. minúte videl žltú kartu po vzájomnej roztržke s domácim Traiom Humem. Hráči Burnley nevystrelili na bránku ani raz. Pred zápasom mali tri ligové remízy v rade, naposledy sa z víťazstva v PL tešili ešte v októbri minulého roka. Sunderland sa vyšvihol na ôsme miesto tabuľky.
Premier League - 24. kolo:
Sunderland AFC – FC Burnley 3:0 (2:0)
Góly: 9. Tuanzebe (vlastný), 32. Diarra, 72. Talbi
/M. Dúbravka (Burnley) odchytal celý zápas a videl ŽK/
