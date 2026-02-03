Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Dúbravka nezabránil prehre Burnley na ihrisku Sunderlandu 0:3

Na snímke brankár Martin Dúbravka. Foto: TASR - Pavol Zachar

Dúbravka mal tri úspešné zákroky a v 67. minúte videl žltú kartu po vzájomnej roztržke s domácim Traiom Humem.

Autor TASR
Londýn 2. februára (TASR) - Futbalisti FC Burnley natiahli v anglickej Premier League šnúru bez víťazstva na 15 zápasov. V pondelkovom zápase 24. kola prehrali v bránke s Martinom Dúbravkom na ihrisku Sunderlandu hladko 0:3 a sú na predposlednom 19. mieste tabuľky.

Dúbravka mal tri úspešné zákroky a v 67. minúte videl žltú kartu po vzájomnej roztržke s domácim Traiom Humem. Hráči Burnley nevystrelili na bránku ani raz. Pred zápasom mali tri ligové remízy v rade, naposledy sa z víťazstva v PL tešili ešte v októbri minulého roka. Sunderland sa vyšvihol na ôsme miesto tabuľky.



Premier League - 24. kolo:

Sunderland AFC – FC Burnley 3:0 (2:0)

Góly: 9. Tuanzebe (vlastný), 32. Diarra, 72. Talbi

/M. Dúbravka (Burnley) odchytal celý zápas a videl ŽK/
