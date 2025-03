Dúbravka nezostal v tieni Oblaka: Je to vždy o detailoch

Ľubľana 24. marca (TASR) - Slovenský futbalový brankár Martin Dúbravka si počas dvojzápasu so Slovinskom (0:0, 0:1 pp) zmeral sily so svojím náprotivkom Janom Oblakom. V tieni dlhoročnej opory Atletica Madrid po dueloch o postup do B-divízie Ligy národov nezostal. Zápasovú prax zúročil slovenský kapitán Milan Škriniar, ktorý spolu s Dúbravkom "vynuloval" najväčšiu ofenzívnu hviezdu súpera - útočníka Benjamina Šeška. Kanonier Lipska sa za 210 minút hry gólovo nepresadil. Rovnako však na tom bol aj slovenský tím.



Dúbravku prekonal iba Adam Gnezda Čerin v piatej minúte extračasu. Inak sa brankár Newcastlu United viackrát počas dvoch duelov zaskvel. Gólovú strelu Sandiho Lovriča zneškodnil v úvodnom stretnutí na Tehelnom poli, na štadióne Stožice viackrát ukázal svoje schopnosti proti Šeškovi. "Dúfal som, že sa dokážeme presadiť. Šancí na oboch stranách bolo dosť, tlačili sme sa do nich. Snažili sme sa vnútiť im náš štýl a myslím si, že sa nám to darilo. Škoda, že sme nedokázali byť v ´boxe´ viac dôrazní a gól nám chýbal. Futbal je o detailoch, žiaľ, tentoraz to rozhodla jedna situácia, ktorá vo finále rozhodla dva zápasy," uviedol 36-ročný brankár, ktorý má na konte 51 štartov za A-tím.



Aj pri gólovom zakončení nebol Dúbravka ďaleko od úspešného zákroku. Čerin však naložil s ponúknutou príležitosťou ukážkovo a hlavičkou poslal loptu do protipohybu. Bezprostredne po inkasovanom góle Dúbravka "vybuchol" smerom k brániacim hráčom, ktorí si za chrbtom nevšimli Čerina. "Ja som chalanov upozorňoval, že tam zbieha hráč, pretože som ho videl nabiehať do šestnástky. Sú to momenty, pri ktorých hráči nevidia, čo prichádza za nimi. Niekedy sa aj môj pokrik stratí niekde v hľadisku. Bol som síce rozčarovaný, ale to je len emócia, ktorú máte po danom momente. Ich hráč to zakončil tak, ako sa to má, do protipohybu. Mne chýbal iba kúsok, mám pocit, že sa lopta obtrela o štupeľ na kopačke. My sme mohli streliť gól v prvých dvoch minútach a zápas by vyzeral úplne inak," povedal Dúbravka.



Ten už chce hodiť Ligu národov za hlavu a zameriava sa na blížiacu sa kvalifikáciu MS, ktorá sa začína v septembri. "Sokoli" sa v skupine stretnú s Nemeckom, Luxemburskom a Severným Írskom. "Musíme to zobrať ako fakt, už s tým nič neurobíme. Musíme si dať nové ciele a to je kvalifikácia na MS. Mali sme aj úseky hry, ktoré boli dobré, myslím si však, že by sme mohli byť ešte trochu viac dominantní. Teraz prevláda sklamanie, pretože sme to mali na dosah, ale futbal a život idú ďalej," dodal účastník uplynulých troch európskych šampionátov.



Škriniar potvrdil, že zápasová prax vo Fenerbahce Istanbul mu prospieva. Počas oboch duelov mal na očiach ofenzívnu hviezdu Slovincov Šeška. Dvadsaťjedenročný útočník v súbojoch so slovenským kapitánom zaostával. Nulovú efektivitu však mala predovšetkým slovenská ofenzíva, čo si uvedomuje aj 30-ročný stopér: "Výkon tam z našej strany bol kvalitný. Šance sme si vypracovali, na tejto úrovni však nemôžete vyhrať, ak nedáte gól zo stopercentných šancí. Chýbalo nám možno trochu šťastia, nejaký detail v tej koncovke a mohlo to byť úplne inak."



Líder slovenskej obrany sa rovnako sústredí už na ďalší kvalifikačný cyklus pred budúcoročným svetovým šampionátom v USA, Kanade a Mexiku. Boje o účasť na záverečnom turnaji v zámorí sa rozbehnú 4. septembra duelom proti favorizovanému Nemecku. "Veľmi nás to mrzí, pretože sme si to dali za cieľ, že chceme ísť do ´béčka´ odkedy je tréner s nami. Cieľ postúpiť na EURO sa nám podaril, rovnako postup zo skupiny, ďalší bol návrat do B-divízie. Súhlasím však, že od septembra to začne byť dôležitejšie. Myslím si, že z herného prejavu sa dá ťažiť. Plnili sme veci, ktoré tréner od nás chce, ale potrebujeme väčšiu rozvahu v koncovke a verím, že náš tím pôjde ďaleko," uzavrel Škriniar.