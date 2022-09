Dúbravka o hosťovaní v Manchestri United: Je to špeciálny moment

Manchester 1. septembra (TASR) - Slovenský futbalový brankár Martin Dúbravka vo štvrtok posilnil Manchester United. Na Old Trafford prišiel na ročné hosťovanie z Newcastlu United. Po jeho skončení si bude môcť Manchester uplatniť na Dúbravku opciu a získať ho za 5 miliónov libier na trvalý prestup.



"Je to špeciálny moment v mojej kariére. Už sa nemôžem dočkať, keď dostanem šancu chytať za Manchester United. Chcem klubu pomôcť naplniť vysoké ambície. Budem v spoločnosti skvelých brankárov, David De Gea a Tom Heaton majú veľa skúsenosti z Premier League. Budeme sa navzájom posúvať a podporovať. Chcel by som sa poďakovať všetkým v Newcastli, v ktorom som strávil štyri a pol roka, najmä fanúšikom. Na pôsobenie v tomto klube mi zostane veľa krásnych spomienok," uviedol Dúbravka pre web Manchestru.



Dúbravka v Newcastli stratil post jednotky po letnom príchode Angličana Nicka Popea z Burnley. V ligovom stretnutí na pôde Wolverhamptonu nebol ani na lavičke náhradníkov, kde sedel Karl Darlow. Od príchodu zo Sparty Praha v roku 2018 odchytal Dúbravka za Newcastle 130 stretnutí vo všetkých súťažiach. Manchester United hľadal skúsenú dvojku k De Geovi. Španielovi vyprší riadna zmluva na konci tejto sezóny.



Okrem Dúbravku boli v hre aj Yann Sommer z Borussie Mönchengladbach či Daniel Bachmann, ktorý pôsobí v druholigovom Watforde. Cieľ United bol pôvodne Kevin Trapp z Eintrachtu Frankfurt. Úradujúcemu víťazovi Európskej ligy však "červení diabli" neboli údajne ochotní zaplatiť 21 miliónov libier.