Dúbravka po prehre na pôde Evertonu: Dúfam, že sa rýchlo otrasieme

Londýn 8. decembra (TASR) - Slovenský futbalový brankár Martin Dúbravka sa po vyše pol roku objavil v základnej jedenástke Newcastlu United v zápase Premier League. Ani on však však nezabránil prehre 0:3 na pôde Evertonu. V prvom polčase podržal tím pri dvoch šanciach Dominica Calverta-Lewina, no v 79. minúte ho po hrúbke kapitána Kierana Trippiera prekonal krížnou strelou zvnútra šestnástky Dwight McNeil a v závere pridali domáci ďalšie dva góly.



Dúbravku po skončení duelu mrzelo, že Newcastle vyšiel v Goodison Parku naprázdno. "Nebol to náš deň, dlho sme živili šancu na dobrý výsledok, no v záverečnej štvrťhodine sme dostali tri góly. Je to pre nás rana, no verím, že sa rýchlo otrasieme a v nedeľu na pôde Tottenhamu Hotspur sa predvedieme v lepšom svetle. Treba túto prehru hodiť za hlavu. St. James Park je pre nás výnimočné miesto, fanúšikovia vždy vytvoria skvelú atmosféru, no musíme začať získavať body aj na ihriskách súperov," zdôraznil v rozhovore pre klubový web Dúbravka, ktorý nahradil v bránke "strák" zraneného Nicka Popea. Anglický reprezentant si v zápase s Manchestrom United vykĺbil rameno a po operácii ho čaká pravdepodobne až štvormesačná absencia.



Newcastle klesol v tabuľke na 7. miesto, na vedúci Arsenal stráca 10 bodov. Proti Evertonu mal síce územnú prevahu, no v koncovke bol bezzubý a z prienikových ani štandardných situácií nedokázal nič vyťažiť. "Som sklamaný, pretože sme nevyužili šancu dostať sa v tabuľke na vyššie poschodia. Máme veľkú maródku a uplynulé zápasy sme hrali prakticky v identickej zostave. Chýbajú nám hráči, ktorí majú veľkú kvalitu, je to pre nás citeľné oslabenie. Čím dlhšie budú mimo súťažného diania, tým to bude pre nás ťažšie," priznal tréner Eddie Howe.



Everton sa vďaka zisku troch bodov dostal z pásma zostupu a posunul sa na 17. miesto o bod pred Luton Town. "Ukázali sme mentálnu odolnosť. Nie je jednoduché vyrovnať sa s tým, že nám v tabuľke odrátali desať bodov. Toto mužstvo však dostalo v uplynulých rokov veľa kopancov a vždy sa dokázalo zmobilizovať. Všetci ťahajú ja jeden povraz, je tam vidieť veľké zanietenie a odhodlanie," pochvaľoval si kouč Evertonu Sean Dyche.



Tottenham prehral doma v londýnskom derby s West Hamom United 1:2 a natiahol tak šnúru bez triumfu na päť zápasov. Spurs išli do vedenia v 11. minúte zásluhou Cristiana Romera. Súper vyrovnal po prestávke zásluhou Jarroda Bowena a víťazný gól vsietil 16 minút pred koncom riadneho hracieho času James Ward-Prowse. West Ham neprehral už štyri duely a v tabuľke mu patrí deviate miesto o bod za Brightonom. Tottenham je piaty o skóre pred Manchestrom United.



"Ak máte v zápase prevahu a strelíte vedúci gól, musíte urobiť všetko pre to, aby ste tento duel vyhrali. Nám sa to nepodarilo a nebolo to v tejto sezóne prvýkrát. Skomplikovali sme si situáciu a dovolili súperovi otočiť nepriaznivá vývoj. Nesmieme však teraz zúfať, ešte nás čaká dlhá cesta a množstvo výziev," uviedol kormidelník "kohútov" Ange Postecoglou.