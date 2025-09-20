< sekcia Šport
Dúbravka po remíze s Nottinghamom: „Ukázali sme charakter“
Oba tímy mali príležitosti na rozhodnutie a domáci sa museli v závere spoliehať na slovenského brankára, ktorý si zastal svoje miesto.
Autor TASR
Burnley 20. septembra (TASR) - Slovenský reprezentačný brankár Martin Dúbravka po remíze futbalistov Burnley s Nottinghamom Forest 1:1 vyzdvihol tímový výkon, charakter a súdržnosť. Hoci na domácom štadióne chce vždy víťaziť, berie aj bod.
V sobotu na Turf Moor v dueli 5. kola Premier League inkasoval už v 2. minúte z kopačky Neca Williamsa, ktorý sa po rohovom kope dostal v šestnástke k odrazenej lopte a vystrelil presne. V 20. minúte však vyrovnal zblízka Jaidon Anthony a Dúbravka už loptu do siete nepustil, pričom Burnley podržal niekoľkými výbornými zákrokmi.
„Dostať gól tak skoro vás preverí. Preverí, čo vo vás je a aký máte charakter. Ale nebáli sme sa a myslím, že sme zareagovali veľmi dobre. Ukázali sme veľký charakter a súdržnosť, aby sme získali bod, a nakoniec je to asi spravodlivý výsledok. Dali sme gól a mohli sme pridať aj ďalšie, no zostali sme v zápase, tvrdo sme dreli v ťažkých podmienkach a odniesli sme si zaslúžený bod. Keď hráte doma, vždy sa snažíte zvíťaziť. Po dvoch predchádzajúcich zápasoch, keď sme inkasovali neskoro z penált, sme veľmi chceli uhrať dobrý výsledok. Toto je naša pevnosť a chceme tu čo najviac víťazstiev, ale ak sa pozriete na zápas celkovo, aj oni si vytvorili nejaké šance, takže berieme bod a ideme ďalej,“ skonštatoval Dúbravka pre klubové kanály Burnley.
Oba tímy mali príležitosti na rozhodnutie a domáci sa museli v závere spoliehať na slovenského brankára, ktorý si zastal svoje miesto. Celkovo si pripísal sedem zákrokov, z toho dva veľmi dôležité v záverečnej 10-minútovke. „Úprimne, ja sa len snažím dať do toho maximum pre tím a spoluhráči mi vždy pomáhajú. Dnes všetci bojovali naplno, bolo tam veľa obetavých zákrokov a sklzov. Sme v tom všetci spolu. Na konci dňa sa počíta každý bod a na konci sezóny to pre nás môže byť veľmi dôležitý bod, takže ho berieme,“ dodal 36-ročný slovenský reprezentant.
