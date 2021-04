Dúbravka po remíze v Liverpoole: Bod z Anfieldu má obrovskú cenu

Londýn 25. apríla (TASR) - Futbalisti Newcastlu United v zostave so slovenským brankárom Martinom Dúbravkom urobili ďalší dôležitý krok k záchrane v Premier League. Na pôde úradujúceho anglického majstra FC Liverpool uhrali v dueli 33. kola remízu 1:1 a v neúplnej tabuľke sa posunuli na 15. miesto. Pred osemnástym Fulhamom majú deväťbodový náskok.



Dúbravku už v 3. minúte prekonal Mohamed Salah, slovenský reprezentant bol však v ďalšom priebehu zápasu oporou svojho tímu. V druhom polčase sa vyznamenal pri šanciach Salaha, Sadia Maneho i Jamesa Milnera a "strakám" sa v dramatickej koncovke podarilo vyrovnať. V nadstavenom čase rozhodca po konzultácii s VAR neuznal zásah Calluma Wilsona pre údajnú ruku, no v úplnom závere sa strelou k žrdi presadil striedajúci Joseph Willock.



"Bod z Anfieldu má pre nás obrovskú cenu. Po rýchlom inkasovanom góle sme sa snažili byť nebezpeční v útoku a vytvárať si šance. Neuznaný gól v nás vyvolal pocity frustrácie, no nezložili sme zbrane a napokon sme vybojovali remízu. Naša túžba priniesla ovocie," uviedol Dúbravka v rozhovore pre klubovú televíziu Newcastlu, ktorý bodoval štvrtýkrát za sebou.



Liverpool si pripísal druhý nerozhodný výsledok za sebou a v tabuľke je až šiesty so štvorbodovou stratou na štvrtú priečku zaručujúcu účasť v Lige majstrov. "Momentálne nepredvádzame výkony, na základe ktorých by sme si zaslúžili miestenku v Lige majstrov. Do konca sezóny zostáva ešte päť zápasov. Buď sa poučíme z chýb a pridáme plyn, alebo bude najprestížnejšia klubová súťaž bez nás," zdôraznil tréner Liverpoolu Jürgen Klopp.



Hráči FC Chelsea zvíťazili v londýnskom derby na štadióne West Hamu United 1:0. Jediný gól strelil v závere prvého polčasu Timo Werner. Chelsea má vďaka triumfu v dôležitom súboji o účasť v LM na štvrtej pozícii pred svojím súperom trojbodový náskok. "Od utorka nepadlo v kabíne ani jediné slovo o našom vystúpení z plánovaného projektu Európskej Superligy. Všetci sa naplno sústredili na zápas s West Hamom, ktorý zvládli na jednotku," pochvaľoval si kouč Chelsea Thomas Tuchel.



West Hamu pre zranenia chýbali Michail Antonio, Declan Rice i Aaron Cresswell. Snahu "kladivárov" o vyrovnanie v 81. minúte pribrzdilo prísne vylúčenie paraguajského stopéra Fabiena Balbuenu po rozhodnutí VAR. "Bol to nezmyselný verdikt niekoho, kto zrejme nikdy nehral futbal," čertil sa kormidelník West Hamu David Moyes.