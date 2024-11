Dúbravka po Švédsku nevešia hlavu: Uberáme sa správnym smerom

Štokholm 17. novembra (TASR) - V bráne slovenskej futbalovej reprezentácie dostal tradične priestor Martin Dúbravka. Tridsaťpäťročný brankár Newcastlu United odchytal od polovice septembra iba jeden polčas, napriek tomu mal dôveru trénera Francesca Calzonu v kľúčovom súboji C-divízie Ligy národov na pôde Švédska (1:2). Po prehre v Štokholme si Slováci o postup do "béčka" zahrajú až v marcovej baráži, no Dúbravka nevešia hlavu a verí, že národný tím vykazuje značný progres.



Slováci zaznamenali prvú prehru v tohtoročnej edícii Ligy národov, ktorá bola tou kľúčovou v otázke priameho postupu. Už v utorok však môže národný tím proti Estónsku vyrovnať rekordnú sériu v počte zápasov s minimálne jedným streleným gólom. Aspoň raz sa Slováci strelecky presadili v uplynulých 12 zápasoch, pričom sériu ťahajú od marcového zápasu na pôde Nórska (1:1). Rekordnú šnúru 13 stretnutí s gólom do siete súpera mala reprezentácia v rokoch 2010 až 2011 pod vedením trénera Vladimíra Weissa. "Myslím si, že sa uberáme správnym smerom. Netreba hodnotiť negatívne to, že sme prehrali so Švédskom. Treba povedať, že je to prvá prehra v Lige národov a proti kvalitnému súperovi. Nebudeme teraz vešať hlavy, pôjdeme do baráže s tým, že sa chceme pobiť o postup," uviedol v mixzóne Dúbravka.



Skúsený brankár podľa vlastných slov nesúhlasil s rétorikou, že Švédi boli jasným favoritom: "Vnímam to veľmi zvláštne, keď sa to takto prezentuje, že Švédi boli favoriti. Samozrejme, my si uvedomujeme to, akých hráčov majú v kádri. Na druhej strane sa však nesmieme podceňovať. To, že sme prehrali neznamená, že máme zlé mužstvo alebo sa neuberáme správnym smerom. Ja by som nás nepasoval do tejto pozície, že sme boli jasný outsider alebo teda, že Švédi boli favoriti. Domáce prostredie je výhoda, z tohto pohľadu by sa to možno tak dalo vnímať, ale určite to nebolo o tom, že boli diametrálne odlišný tím, ako my."



Dúbravka mal náročný vstup do zápasu, keď už v tretej minúte inkasoval po strele v skvelej fazóne hrajúceho útočníka Viktora Gyökeresa. Navyše ho domáci vysoký pressing často dostával pod tlak pri rozohrávke. Sebavedomie mu pozdvihol dôležitý zákrok v prvej štvrťhodine, keď vychytal samostatný únik Gyökeresa. Krátko po zmene strán však už nestačil na nekompromisné zakončenie svojho klubového spoluhráča Alexandra Isaka, ktorý sa presadil v piatom dueli za sebou. "Vnímam ho ako svojho priateľa, ktorý má neskutočnú kvalitu a teraz to predviedol. Na malom priestore sa dokázal zorientovať a využil to na gól," povedal Dúbravka, ktorý si s určitosťou nezachytá v utorňajšom záverečnom stretnutí 1. skupiny, v ktorom si odpyká kartový trest.



Výraznou pozápasovou témou boli početné zranenia. Duel nedohrali pre zdravotné problémy obranca Denis Vavro ani stredopoliar Ondrej Duda, pričom so sebazaprením dohrával aj autor jediného slovenského gólu Dávid Hancko. Zraneniu sa nevyhol ani švédsky stopér Viktor Lindelöf. Príčinou mohol byť aj veľmi zlý terén, ktorý v Štokholme ovplyvňuje nielen tamojšia klíma, ale aj typ štadióna so strechou. Zlá kvalita trávnika sťažovala kombinačnú hru a podľa Dúbravku mohla prispieť aj k zdravotným ťažkostiam: "Povedal by som, že to asi bolo spôsobené terénom. Bol veľmi náročný, možno až prekvapujúco, že nás čakalo až tak zle pripravené ihrisko. To nie je žiadna výhovorka, je to fakt. Samozrejme, mali sme sa s tým vysporiadať lepšie a v tomto prípade sa s tým popasovali lepšie Švédi a vyhrali."