Dúbravka podpísal s Newcastlom nový šesťročný kontrakt

Newcastle 24. októbra (TASR) - Slovenský futbalový brankár Martin Dúbravka podpísal s Newcastlom United nový šesťročný kontrakt. Klub anglickej Premier League o tom informoval na svojej oficiálnej webovej stránke. Slovenský reprezentant prišiel do Newcastlu v januári 2017 zo Sparty Praha. Spočiatku išlo o hosťovanie, postupne sa však Dúbravka stal jednou z veľkých opôr "Magpies".



Za Newcastle doposiaľ odchytal 59 stretnutí. V tejto sezóne dostal od trénera Stevea Brucea príležitosť vo všetkých deviatich ligových dueloch a v troch si udržal čisté konto. "Je to fantastický pocit. Za dva roky som v Newcastli spoznal veľa skvelých ľudí, ktorých môžem dnes nazvať priateľmi. Pôsobenie v tomto klube si naozaj užívam a som šťastný, že v Newcastli budem môcť zostať ešte ďalších šesť rokov," uviedol Dúbravka po podpise zmluvy.



Radosť z predĺženia spolupráce s Dúbravkom má aj hlavný tréner Bruce. "Som veľmi nadšený z toho, že Martin sa rozhodol spojiť svoju budúcnosť s našim klubom. Od svojho príchodu do Newcastlu chytá vo fantastickej forme a je pre mužstvo obrovským prínosom na ihrisku i v šatni. Nová zmluva je pre Martina odmenou za výborné výkony, ktoré podáva," vyjadril sa kouč "strák".