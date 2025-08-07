< sekcia Šport
Dúbravka podpísal zmluvu s Burnley: Som nadšený
S nováčikom Premier League sa 36-ročný reprezentant dohodol na ročnom kontrakte.
Autor TASR
Burnley 7. augusta (TASR) - Slovenský futbalový brankár Martin Dúbravka podpísal vo štvrtok zmluvu s anglickým Burnley. S nováčikom Premier League sa 36-ročný reprezentant dohodol na ročnom kontrakte. Informácie priniesol klub, do ktorého Dúbravka prichádza po vyše siedmich rokoch v Newcastli United, na svojej oficiálnej webstránke.
V novom pôsobisku bude nosiť dres s číslom jeden a na pozícii brankárskej jednotky by mal nahradiť Jamesa Trafforda, ktorý sa vrátil do Manchestru City. Burnley malo o Dúbravku eminentný záujem aj keď mal v Newcastle platnú zmluvu do konca nadchádzajúcej sezóny. Jeho situácia u „strák“ sa však skomplikovala po angažovaní gólmana Aarona Ramsdalea na ročné hosťovanie – hrozilo mu, že by bol v tíme až treťou voľbou.
Dúbravka absolvoval v reprezentačnom drese 50 zápasov a 179 odohral za Newcastle. „Som nadšený, že som tu. Je naozaj vzrušujúce pripojiť sa k tomuto klubu, tesne pred naším návratom do Premier League. O klube, kultúre a prostredí, v ktorom pracujeme, som počul len samé pozitívne veci. Teším sa teda, že sa to všetko začne, keďže sezóna štartuje už budúci víkend. Burnley malo fantastickú minulú sezónu založenú na vynikajúcej defenzívnej bilancii a nemôžem sa dočkať, keď prinesiem svoje skúsenosti a kvalitu do tímu, ktorý vyzerá naozaj sľubne. Veľmi sa teším, že budem hrať pred našimi vášnivými fanúšikmi,“ citoval klubový web Slováka, ktorého cena prestupu nie je známa.
Burnley sa vrátilo do najvyššej anglickej súťaže po sezóne v Championship, z ktorej postúpilo druhý raz v priebehu posledných štyroch ročníkov. Domáci titul získalo vo svojej histórii dvakrát v sezónach 1920/21 a 1959/60, kedy vybojovalo doposiaľ poslednú trofej. Okrem toho vyhrali „The Clarets“ Anglický pohár FA, najstaršiu futbalovú súťaž na svete, v ročníku 1913/14.
Dúbravka je odchovancom MŠK Žilina s ktorou získal dva slovenské tituly, pohár a v roku 2011 za ňu nastúpil vo všetkých šiestich zápasoch Ligy majstrov. V januári 2014 prestúpil do dánskeho Esbjergu, kde strávil dve a pol sezóny. Potom pôsobil v Slovane Liberec a následne išiel do Sparty Praha. Nasledoval spomínaný Newcastle, kde získal v uplynulej sezóne ligový pohár, prvú trofej pre klub po 70 rokoch. Na triumfe v tej istej súťaži mal podiel aj o dva roky skôr, keď nastúpil v ligovom pohári počas hosťovania v Manchestri United, ktorý zdolal vo finále práve Newcastle. V reprezentácii debutoval v máji 2014 proti Čiernej Hore (2:0) a absolvoval všetky zápasy na ME 2020 aj na vlaňajšom kontinentálnom šampionáte.
