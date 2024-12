JEDNOZNAČNÝ TRIUMF: Dúbravka pomohol Newcastlu zdolať Leicester

FC Arsenal - FC Everton 0:0

FC Liverpool - FC Fulham 2:2 (0:1)



Góly: 47. Gakpo, 86. Diogo Jota - 11. Pereira, 76. Muniz, ČK: 17. Robertson (Liverpool)

Newcastle United - Leicester City 4:0 (1:0)



Góly: 30. a 60. Murphy, 47. Guimaraes, 50. Isak



/M. Dúbravka (Newcastle) odchytal celý duel/

Wolverhampton Wanderers - Ipswich Town 1:2 (0:1)



Góly: 72. Cunha - 15. Doherty (vlastný), 90.+4. Taylor

Londýn 14. decembra (TASR) - Slovenský brankár Martin Dúbravka vychytal čisté konto v sobotňajšom zápase 16. kola futbalovej Premier League a Newcastle aj jeho zásluhou zvíťazil nad Leicesterom hladko 4:0. V najvyššej anglickej súťaži Dúbravka v tejto sezóne debutoval. Líder ligy FC Liverpool remizoval doma s Fulhamom 2:2.Dúbravka sa v bránke "" predstavil prvýkrát od 1. októbra, keď nastúpil v súboji Ligového pohára proti Wimbledonu (1:0). Následne mal problémy s kolenom, od novembra bol na lavičke ako zdravý náhradník. V stretnutí proti Leicesteru sa zaskvel Jacob Murphy, ktorý strelil dva góly, úvodný v 30. minúte po rohovom kope a štvrtý po hodine hry po rýchlom protiútoku. Hráči Newcastlu ukončili sériu štyroch duelov bez víťazstva a po sobote im patrila 11. priečka.Liverpoolčania prehrávali na Anfielde od 11. minúty, keď hráči ich londýnskeho súpera precízne zvládli rýchly protiútok, do ktorého sa zapojilo päť hráčov a na konci dokázal loptu dostať do siete Andreas Pereira. Cestu za obratom "" výrazne skomplikoval Andrew Robertson, ktorý o päť minút na to zatiahol ručnú brzdu a uvidel červenú kartu. Liverpool aj v oslabení dokázal vyrovnať, keď tesne po zmene strán hlavičkoval do siete po centri Mohameda Salaha Cody Gakpo, no Fulham sa opäť dostal do vedenia. V 76. minúte po ďalšej úspešnej kontre skóroval Rodrigo Muniz. Aspoň bod zariadil domácim Diogo Jota v 86. minúte. Liverpool mal po sobote na čele náskok päť bodov pred druhou Chelsea.