Dúbravka predĺžil zmluvu s Newcastlom

Newcastle 20. februára (TASR) - Slovenský futbalový brankár Martin Dúbravka sa dohodol na predĺžení zmluvy s anglickým Newcastlom Untied. Tridsaťšesťročný reprezentant bol počas zimného prestupového obdobia spájaný s odchodom do saudskoarabského Al-Shabab, no účastník Premier League vo štvrtok potvrdil na klubovom webe jeho budúcnosť v Newcastli.



Dúbravka prišiel do kádra "The Magpies" v januári 2018. V prebiehajúcej sezóne využil neprítomnosť tímovej jednotky Nicka Popea, odchytal dovedna 14 stretnutí vo všetkých súťažiach a sedemkrát si udržal čisté konto. "Som naozaj šťastný, že som tu predĺžil svoje pôsobenie. S trénerom a športovým riaditeľom som mal naozaj pozitívny rozhovor a všetci sme sa zhodli, že bude najlepšie, ak tu zostanem. Mám naozaj špeciálne spojenie s klubom, zamestnancami a fanúšikmi. Moje deti sa tu narodili a tento klub má v mojom srdci výnimočné miesto," uviedol Dúbravka po podpise nového kontraktu.



Dúbravku dlhšiu dobu spájali s prestupom. V závere januára padlo rozhodnutie, že v klube zo St. James' Parku zotrvá minimálne do konca sezóny a dodrží tak platnú zmluvu. "Martin je veľmi kvalitný brankár, ktorý za Newcastle United v priebehu rokov odviedol skvelé výkony. Nedávno sa vrátil do tímu a predviedol veľmi dobrý výkony, čím dokázal svoju hodnotu v rámci brankárskej konkurencie. Nie je žiadnym tajomstvom, že v januári mal možnosti na prestup, ale zaslúži si obrovské uznanie za to, že si udržal svoju koncentráciu. Sme radi, že Martin u nás zostáva," uviedol Eddie Howe, hlavný tréner Newcastle. Klub dĺžku nového kontraktu v správe nekonkretizoval.