VIDEO: Dúbravka sa v Lige národov spolieha na sebavedomie tímu

Ľubľana 22. marca (TASR) - Brankár slovenskej futbalovej reprezentácie Martin Dúbravka verí, že jeho spoluhráči dokážu nájsť spôsob, ako prekonať pevnú defenzívu Slovinska. Mužstvo trénera Francesca Calzonu nastúpi v odvetnom rozhodujúcom súboji play off s ambíciou postúpiť do vyššej B-divízie Ligy národov.



Slováci dokázali zdolať Slovincov iba v jedinom z deviatich vzájomných stretnutí. Ak sa chcú prebojovať do vyššej divízie, potrebujú negatívnu bilanciu zmeniť na štadióne Stožice. Šance na postup sú po bezgólovej remíze z Tehelného poľa otvorené. "My sme boli optimisti už na začiatku. Máme veľmi dobré a sebavedomé mužstvo. Veríme, že by sme mohli postúpiť, aj ten obraz hry tomu nasvedčoval. Trochu škoda, že sme sa nedokázali viac presadiť, avšak proti konsolidovanému mužstvu to bolo naozaj náročné. Slovinci mali veľmi hlboký blok," uviedol brankár Dúbravka na tlačovej konferencii v dejisku nedeľného rozhodujúceho duelu, kam "sokoli" pricestovali v sobotu podvečer.







Dúbravka musel vo štvrtok riešiť iba jednu vážnejšiu situáciu, strelu Sandiho Lovriča. Brankár anglického Newcastlu si uvedomuje, že o víťazovi dvojzápasu môže rozhodnúť jediný presný zásah: "Zápasy s nimi sú vždy veľmi vyrovnané o jednom góle, ktorý väčšinou rozhoduje. Musíme byť koncentrovaní. Duel sa môže odvíjať trochu inak, keďže hráme vonku, súper môže k zápasu pristúpiť inak. Na našom obraze hry sa nebude nič meniť, chceme byť aktívni. Už v prvom dueli sme ukázali, že chceme byť dominantní, futbal sa hrá však na góly. Ak chceme postúpiť, musíme sa vedieť presadiť vo finálnej fáze."



Upršané počasie, dôležitosť zápasu a málo strelených gólov vo vzájomných súbojoch. To všetko môže nasvedčovať v slovinskom hlavnom meste "šachovej partii". Tréner Calzona však verí, že jeho zverenci nájdu kľúč, ako odomknúť kompaktnú obranu Slovinska. "Súper takisto potrebuje streliť gól. Je možné, že zápas bude trochu viac otvorený, keďže remíza nikomu nič nerieši. Myslím si však, že ich prístup k hre bude veľmi dôrazný. Je to mužstvo s dobrou organizáciou hry, najmä v defenzíve. My sme pracovali na tom, aby sme našli slabé miesto v ich obrane," povedal taliansky kormidelník.



Na Tehelnom poli stál v ceste Slovákom aj brankár Jan Oblak. Dlhoročná opora Atletica Madrid sa blysla najmä na konci prvého polčasu. Oblak v obrovskej šanci vychytal najaktívnejšieho Slováka Tomáša Suslova, keď vyrazil jeho hlavičku z bezprostrednej blízkosti. "Oblak je jeden z najlepších brankárov na svete. Predviedol dva výborné zákroky. Som rád, že som mu mohol sekundovať a môžem sa porovnávať s brankármi takého kalibru. Verím, že chalani nájdu recept, ako ho prekonať," poznamenal Dúbravka, pre ktorého bol štvrtkový zápas jubilejným 50. v drese národného tímu.



Už pred odvetou sa nahlas hovorí aj o možnom predĺžení či dokonca rozuzlení v jedenástkovom rozstrele. "Musíme byť pripravení na všetky alternatívy, až samotný priebeh ukáže, kam sa dostaneme. Verím, že chalani sa presadia v zápase a boli tam výborné úseky hry, na ktorých môžeme stavať. Myslím si, že aj ihrisko je výborne pripravené, čo nám môže vyhovovať, keďže máme technické mužstvo. Máme veľa informácií od trénera. Videli sme ich štýl a verím, že ich hlboký blok prekonáme a do extračasu to nepôjde a rozstrel už vôbec," uzavrel Dúbravka.



/vyslaný redaktor TASR Šimon Šuník/