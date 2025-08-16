Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 16. august 2025
< sekcia Šport

Dúbravka v premiére za Burnley inkasoval tri góly od Tottenhamu

.
Hráč Tottenhamu Hotspur Brennan Johnson (uprostred) strieľa tretí gól cez slovenského futbalového brankára Burnley Martina Dúbravku (vpravo) v zápase 1.kola anglickej ligy Premier League Tottenham Hotspur - FC Burnley v Londýne 16. augusta 2025. Foto: TASR/AP

Dúbravku dvakrát prekonal Richarlison, brazílsky útočník sa presadil v 10. a 60. minúte. V 66. minúte skóroval aj útočník z Walesu Brennan Johnson a uzavrel skóre duelu.

Autor TASR
Londýn 16. augusta (TASR) - Slovenský futbalový brankár Martin Dúbravka vo svojej premiére v drese FC Burnley nezabránil prehre svojho tímu. Tottenham v sobotňajšom stretnutí 1. kola nového ročníka Premier League zvíťazil doma 3:0.

Dúbravku dvakrát prekonal Richarlison, brazílsky útočník sa presadil v 10. a 60. minúte. V 66. minúte skóroval aj útočník z Walesu Brennan Johnson a uzavrel skóre duelu. Svoj návrat do Premier League po deviatich rokoch oslávil AFC Sunderland hladkým triumfom nad West Hamom United 3:0. Všetky góly duelu padli po prestávke.

Hráči Aston Villy a Newcastlu United sa rozišli po bezgólovej remíze. „Straky“ nedokázali na pôde súpera skórovať, hoci od 66. minúty hrali presilovku po vylúčení obrancu Ezriho Konsu.

Premier League - 1. kolo:

Tottenham Hotspur - FC Burnley 3:0 (1:0)

Góly: 10. a 60. Richarlison, 66. Johnson

/M. Dúbravka (Burnley) odchytal celý duel/


AFC Sunderland - West Ham United 3:0 (0:0)

Góly: 61. Mayenda, 73. Ballard, 90.+2. Isidor


Brighton & Hove Albion - FC Fulham 1:1 (0:0)

Góly: 55. O'Riley (z 11 m) - 90.+6. Rodrigo Muniz


Aston Villa - Newcastle United 0:0

ČK: 66. Konsa (Aston Villa)
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Vonku je ako v saune. Dokedy to takto bude?

Operačné stredisko ZZS zrušilo výberové konanie na záchranky

NOVANSKÝ: Ranný štamprlík nechráni pred hnačkou na dovolenke

OTESTUJTE SA: Spoznáte mesto podľa jeho slávnej pamiatky?