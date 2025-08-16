< sekcia Šport
Dúbravka v premiére za Burnley inkasoval tri góly od Tottenhamu
Autor TASR
Londýn 16. augusta (TASR) - Slovenský futbalový brankár Martin Dúbravka vo svojej premiére v drese FC Burnley nezabránil prehre svojho tímu. Tottenham v sobotňajšom stretnutí 1. kola nového ročníka Premier League zvíťazil doma 3:0.
Dúbravku dvakrát prekonal Richarlison, brazílsky útočník sa presadil v 10. a 60. minúte. V 66. minúte skóroval aj útočník z Walesu Brennan Johnson a uzavrel skóre duelu. Svoj návrat do Premier League po deviatich rokoch oslávil AFC Sunderland hladkým triumfom nad West Hamom United 3:0. Všetky góly duelu padli po prestávke.
Hráči Aston Villy a Newcastlu United sa rozišli po bezgólovej remíze. „Straky“ nedokázali na pôde súpera skórovať, hoci od 66. minúty hrali presilovku po vylúčení obrancu Ezriho Konsu.
Premier League - 1. kolo:
Tottenham Hotspur - FC Burnley 3:0 (1:0)
Góly: 10. a 60. Richarlison, 66. Johnson
/M. Dúbravka (Burnley) odchytal celý duel/
AFC Sunderland - West Ham United 3:0 (0:0)
Góly: 61. Mayenda, 73. Ballard, 90.+2. Isidor
Brighton & Hove Albion - FC Fulham 1:1 (0:0)
Góly: 55. O'Riley (z 11 m) - 90.+6. Rodrigo Muniz
Aston Villa - Newcastle United 0:0
ČK: 66. Konsa (Aston Villa)
