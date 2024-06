Dúbravka varuje pred vytrvalosťou Rumunov: Nikdy sa nevzdávajú

Mainz 24. júna (TASR) - Slovenských futbalistov čaká v stredu na ME zápas o postup proti húževnatému súperovi, ktorý v sobotu prehral svoj prvý súťažný zápas po dvoch rokoch. Brankár Martin Dúbravka upozornil, že Rumuni hrajú vždy až do úplného konca a poukázal na ich výkony v kvalifikácii. Víťaz stretnutia si zabezpečí s istotou postup do osemfinále.



Rumuni vyhrali kvalifikačnú I-skupinu - zvíťazili v šiestich zápasoch, štyrikrát remizovali a mali skóre 16:5. Do turnaja vstúpili prekvapivým víťazstvom nad Ukrajinou (3:0) a ich víťaznú šnúru ukončilo až Belgicko (0:2). "Z môjho pohľadu sa nikdy nevzdávajú, idú do posledných minút. Aj v kvalifikačných zápasoch sme mali možnosť vidieť, že päť gólov strelili v záverečných minútach. Majú veľmi rýchly prechod za obranu a na to sa musíme pripraviť," uviedol na pondelkovej tlačovej konferencii Dúbravka. Slovákov čaká prvý zápas proti Rumunsku po takmer jedenástich rokoch a premiérový "ostrý" duel s týmto súperom od roku 1999.



"Mali sme analýzu súpera, možnosť pozrieť si aj zápas, ktorý odohrali proti Belgicku. Ukázalo nám to, ako hrajú. Chceme sa sústrediť najmä na seba," povedal Dúbravka. Súper má pred zápasom o jeden deň voľna menej: "Môže to hrať nejakú úlohu, majú kratšiu dobu na nejakú rekonvalescenciu. Je pekné, keď je tá skupina taká vyrovnaná, bude sa rozhodovať do posledného zápasu." Rumuni majú v niečom podobný herný prejav ako slovenský tím - stavajú na vysokom pressingu a kolektívnom výkone. Podobný vývoj majú pre nich aj prebiehajúce ME - oba tímy prekvapivo vyhrali svoj úvodný zápas, no v ďalšom nevyužili možnosť na zaistenie postupu.



Situácia v "éčku" je pred záverečnými dvoma zápasmi zamotaná. Slovákom i Rumunom bude remíza pravdepodobne stačiť na postup. Rumuni sa však na to nechcú spoliehať. "Nemôžete ísť do zápasu s myšlienkou na remízu. Ak to bude v 91. minúte 0:0 a nerozhodný výsledok nám obom zaručí postup, tak potom áno. Ale nechcem dopredu kalkulovať," uviedol Valentin Mihaila podľa agentúry Reuters. Rumunský útočník zároveň zdôraznil: "Musíme ísť do zápasu s myšlienkou vyhrať a myslím si, že to dokážeme." Na postup z tretieho miesta by mohli stačiť za určitých okolností tri body, no Ukrajinci môžu skončiť na poslednom mieste aj so štyrmi. Prípadný postup zo skupiny by bol pre Slovákov druhý na ME a tretí na veľkom turnaji.