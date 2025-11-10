< sekcia Šport
Dúbravka verí košickým divákom: Treba začať inak ako v Belfaste
Slováci môžu vybojovať historicky druhý postup na MS a pre 36-ročného gólmana môže ísť o poslednú šancu byť na svetovom šampionáte.
Autor TASR
Senec 10. novembra (TASR) - Slovenský futbalový brankár Martin Dúbravka chce v piatkovom zápase kvalifikácie MS 2026 proti Severnémui Írsku začať proti súperovi inak ako v októbri v Belfaste a byť dominantným tímom. „Sokolov“ čaká ostrovný súper druhýkrát v priebehu kvalifikácie a v prípade výhry majú istú minimálne baráž.
Severní Íri zdolali Slovákov premiérovo v ostrom zápase, no momentálne majú v tabuľke A-skupiny o tri body menej. Ak v Košiciach prehrajú, ich šance na druhé miesto pravdepodobne zaniknú, no do baráže môžu postúpiť aj na základe výsledkov v uplynulej edícii Ligy národov. „Musíme začať zápas úplne inak – byť aktívnejší, dominovať v osobných súbojoch a celkovo byť dominantní. Pred každým zápasom si vizualizujem rôzne situácie, ktoré sa môžu stať. Dokonca si predstavujem aj detaily, ako napríklad v akom drese budem hrať, aby som bol na všetko pripravený. Robím to celú svoju kariéru a budem aj teraz, lebo viem, že nás čaká náročný zápas – mentálne, psychicky aj fyzicky,“ uviedol Dúbravka.
Slováci môžu vybojovať historicky druhý postup na MS a pre 36-ročného gólmana môže ísť o poslednú šancu byť na svetovom šampionáte. „Každý zápas sa snažím užiť si naplno, nech sa deje čokoľvek. Obzvlášť takéto dôležité stretnutia, kde ide o veľa, vnímam ako úžasnú príležitosť pre mňa aj pre celý tím niečo veľké dosiahnuť. Nesnažím sa premýšľať o tom, čo sa môže pokaziť, ale sústredím sa na súčasný moment a na to, aby som podal svoj najlepší výkon,“ povedal brankár anglického Burnley. Po roku aj dvoch mesiacoch sa predstaví s reprezentáciou v Košiciach - metropola východného Slovenska naposledy priniesla „sokolom“ šťastie proti Azerbajdžanu, ktorý zdolali 2:0 v rámci Ligy národov. „Myslím si, že sme už mali možnosť zažiť atmosféru na štadióne, keď sme tam naposledy hrali, a bola výborná. Fanúšikovia vytvorili perfektnú atmosféru a dodali nám energiu, takže verím, že prídu aj teraz. Počul som, že zápas by mal byť vypredaný, čo by bolo skvelé. Takáto podpora nám môže dodať extra energiu, pretože nás čaká náročný súper. Pred troma týždňami sme videli, čo nás čaká, a verím, že nám fanúšikovia prinesú šťastie,“ zhodnotil Dúbravka, ktorý inkasoval v Belfaste druhý gól po svojom kikse.
Domáci vtedy ťažili aj z početných slovenských absencií, no tentokrát sa situácia trocha obráti. Do slovenského mužstva sa vrátili po zraneniach stredopoliar Stanislav Lobotka a obranca Denis Vavro, kým zo severoírskeho kádra vypadla trojica stredopoliarov Ethan Galbraith, Shea Charles a Josh Magennis. „Myslím si, že každý futbalista, ktorý sa vracia po zranení a je stabilnou súčasťou tímu, je veľkým prínosom. Či už Denis alebo Stano, o ktorých kvalite asi nemusíme pochybovať. Sú dlhoročnými piliermi tímu, takže je skvelé mať ich späť. Dúfam, že Stanko odohrá dnešný zápas bez problémov a v plnej kondícii. Zároveň budeme môcť znova vyťažiť z našej dobrej partie, ktorá nás vždy posúvala dopredu, ale nakoniec bude všetko záležať na nás na ihrisku, aby sme presadzovali svoj štýl hry. V prvom zápase to bol problém, lebo aj keď sme možno držali loptu, neboli sme dostatočne aktívni smerom dopredu a niektoré situácie sme púšťali príliš ľahko, čo vytváralo tlak súpera. Tomu sa musíme vyvarovať,“ dodala reprezentačná brankárska jednotka.
