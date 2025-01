Dúbravka vychytal Newcastlu postup v pohári FA, United vyradil Arsenal

Londýn 12. januára (TASR) - Futbalisti Newcastlu United v bráne so Slovákom Martinom Dúbravkom postúpili v nedeľu do 4. kola Anglického pohára FA. So štvrtoligovým londýnskym klubom Bromley si poradili 3:1 a zaznamenali ôsme víťazstvo v rade vo všetkých súťažiach. "Straky" neprehrali už vyše mesiaca, odkedy Dúbravka nahradil zraneného Nicka Popea.



V treťom kole naopak vypadol Arsenal, stopku mu vystavil Manchester United v jedenástkovom rozstrele. Stav zápasu, ktorý dohrávalo hosťujúce United bez vylúčeného Dioga Dalota, bol po predĺžení 1:1. Arsenal zas prišiel pred prestávkou o Gabriela Jesusa, ktorý opustil ihrisko na nosidlách po súboji s Brunom Fernandesom.