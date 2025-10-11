< sekcia Šport
Dúbravka vzal druhý gól na seba, Škriniar: Musíme ukázať viac
Belfast 11. októbra (TASR) - Kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Milan Škriniar zdôraznil, že národný tím musí zo seba dostať viac. Stopér Fenerbahce Istanbul tak reagoval v mixzóne na piatkovú prehru „sokolov“, ktorí v zápase A-skupiny kvalifikácie MS 2026 vyšli v Severnom Írsku bodovo naprázdno po výsledku 0:2.
Domácich hnala dopredu divácka kulisa v belfastskom Windsor Parku. „Vedeli sme, že najmä na začiatku ich fanúšikovia budú tlačiť dopredu, že budú hrať agresívne a napádať nás. Zo začiatku sme strácali veľa jednoduchých lôpt, z čoho sa oni dostali na koňa. No a v takom duchu sa niesol celý prvý polčas,“ uviedol Škriniar. Kvalifikácia pre jeho tím pokračuje už v pondelok v Trnave proti Luxembursku.
„Musíme ukázať viac, dať do toho viac. Myslím si, že sme boli futbalovo lepší a v druhom polčase sme to v niektorých momentoch aj ukázali. Prehrali sme však príliš veľa súbojov a stratili veľa lôpt . To nás podľa mňa stálo výsledok,“ povedal Škriniar. Slováci sa stretli s ostrovným tímom vo štvrtom ostrom zápase a šiestom celkovo, za kratší koniec ťahali premiérovo od prípravy v marci 1998. Úvodný gól bol pritom vlastný, keď Patrik Hrošovský zrazil za brankára Martina Dúbravku prízemnú prihrávku Ethana Galbraitha. „Je to smola, keď si dáme vlastný gól, ale aj to patrí k futbalu. Škoda, samozrejme, ťažko sa k tomu niečo hovorí, stalo sa. Musíme to hodiť za hlavu a ísť ďalej,“ zhodnotil Škriniar. Ani druhý gól nebol z kategórie výstavných, keď po kikse Dúbravku zakončil do odkrytej bránky Trai Hume.
„Jeden gól bol nešťastný a druhý smolný, keď súper trafil z prvej do prázdnej bránky. Je to škoda, lebo práve takéto góly rozhodli. My sme si pritom vypracovali niekoľko dobrých šancí, ktoré sme mohli premeniť, ale dnes nám to tam jednoducho nepadlo. Myslím si však, že najväčší problém nebol ani tak v tých góloch, ale v tom, že sme prehrávali priveľa osobných súbojov a chýbala nám väčšia agresivita," priznal Škriniar. Samotný gólman zobral zodpovednosť na seba: „Problém bol v tom, že som išiel do situácie, do ktorej som možno ani nemal ísť. Chcel som pomôcť chalanom. Šatka bol v bočnej pozícii a snažil sa mi asi zablokovať protihráča. Periférne som ho videl, snažil som sa to vyriešiť jednoducho, aby nedošlo k zrážke. Vyboxoval som loptu, ale práve tam nikto z našich nebol, takže v tomto by som chybu nehľadal v „Šatim“ ani v nikom zo spoluhráčov. Ja som tú situáciu mal riešiť s chladnou hlavou. Bohužiaľ, vybral som si slabší moment v čase, keď sme to naozaj nepotrebovali. Futbal je však o chybách a takýto moment ma určite nezlomí. Máme ďalší zápas o pár dní, takže sa naň musíme dôkladne pripraviť.“
Jeho tím vstúpil do kvalifikácie senzačnou výhrou 2:0 nad Nemeckom, teraz je však na tom bodovo rovnako ako superfavorit i Severní Íri. „Po tom septembrovom zraze sme si určite verili, ale to, čo sme získali doma proti Nemecku, sme dnes stratili. Je to veľká škoda. Stále je však všetko otvorené, dnes môžeme byť sklamaní, ale od zajtra sa musíme pripraviť na zápas s Luxemburskom,“ dodal kapitán Škriniar. Z druhého septembrového duelu v Luxembursku brali Slováci taktiež tri body po výhre 1:0, teraz budú stáť proti jedinému tímu skupiny bez bodu, navyše s výhodou domáceho prostredia.
„Už v predchádzajúcom zápase s Luxemburskom sme sa presvedčili, že je to kvalitný súper – v tejto kvalifikácii nie je žiadny zápas jednoduchý. Tento duel bude určite náročný. Hrali sme proti nim len pred pár týždňami, takže máme jasnú predstavu o tom, čo musíme urobiť lepšie. Hráme však doma, a preto bude dôležité, aby sme sa snažili presadiť svoj vlastný štýl hry a pôsobili dominantne od začiatku až do konca,“ povedal Dúbravka, ktorého tím sa vysporiadal s niekdajším futbalovým trpaslíkom aj v kvalifikácii na ME 2024.
Slová skúsenejších reprezentantov potvrdil i Adam Obert, ktorý sa v Belfaste zhostil náročnej úlohy v podobe nahradenia Dávida Hancka na ľavej strane obrany. „Po prvom zraze sme si povedali, že tie dva zápasy, ktoré sme zvládli a vyhrali, sú už minulosťou a teraz sa musíme dobre pripraviť na tento zraz. Prvý zápas nám nevyšiel, takže sa už plne sústredím na ten druhý,“ priblížil mladý obranca.
