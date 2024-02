Dúbravkov Newcastle remizoval s Lutonom 4:4

Londýn 4. februára (TASR) - So zmiešanými pocitmi prijali futbalisti Newcastlu United výsledok 4:4 zo sobotňajšieho zápasu Premier League s Lutonom. Na domácom trávniku nepotvrdili pozíciu favorita a hoci proti nováčikovi súťaže viedli 1:0 aj 2:1, po jeho "otočke" na 2:4 boli napokon radi aj za cenný bod. Slovenský brankár v službách Newcastlu Martin Dúbravka inkasoval z 8 striel na bránku 4 góly, jeho spoluhráč Sean Longstaff prirovnal priebeh duelu k celej sezóne v podaní United.



Hráči Newcastlu chceli Lutonu vrátiť prehru 0:1 z prvého vzájomného zápasu v sezóne a Longstaff ich v prvom polčase poslal do vedenia 1:0 aj 2:1. Luton na oba presné zásahy dokázal odpovedať a po hodine hry išiel do vedenia, keď Dúbravku z penalty, ktorej predchádzala pomerne dlhá kontrola od VAR, prekonal Carlton Morris. O dve minúty na to Elijah Adebayo zvýšil na 4:2 pre hostí, no tí napokon nedosiahli šieste víťazstvo v sezóne. Kieran Trippier, ktorý skóroval prvýkrát od augusta 2022 a striedajúci Harvey Barnes stanovili na konečných 4:4. Newcastle mohol gólovo úrodný zápas otočiť na svoju stranu, no Jacob Murphy v 85. minúte vystrelil tesne nad hornú žŕdku. "Keď strelíte štyri góly, pravdepodobne by ste mali zvíťaziť. No keď prehrávate 2:4 a získate bod, tak ste zaň radi," uviedol Longstaff pre Sky Sports. Newcastle doma nenadviazal na cenné víťazstvo z ihrisku Aston Villy 3:1 a v uplynulých piatich zápasov inkasoval až 15 gólov - najviac v danom období zo všetkých tímov súťaže. "Zápas s Lutonom bol príbeh našej sezóny. Trochu hore, trochu dole, jednoducho nekonzistentné. Pozitívne však je, že máme ďalší bod do tabuľky," poznamenal Longstaff.



Pre nováčika súťaže išlo napriek strate dvojgólového vedenia o ďalší cenný bod v boji o záchranu. V novom roku ešte neprehral, po remíze s Burnley (1:1) a víťazstve nad Brightonom (4:0). Tréner Rob Edwards zažil počas zápasu rôzne emócie: "Hráčom som povedal, že som sa z nevoľnosti dostal do eufórie. Za tých asi 100 minút, počas ktorých trval zápas, som toho zažil naozaj veľa. Samozrejme, že som na hráčov hrdý." Spokojný bol najmä s prístupom za stavu 4:4, keď mal domáci tím, povzbudený dvomi gólmi v krátkom slede, psychickú výhodu. "Niektoré tímy by v tom momente ustúpili a nechali by Newcastle otočiť a zvíťaziť. Som spokojný s našou reakciou," priznal Edwards.



V neúplnej tabuľke má Luton náskok jedného bodu na Everton, ktorý je priebežne najlepší z troch tímov v pásme zostupu. Newcastlu sa vzdialila piata priečka znamenajúca účasť v pohárovej Európe a stráca na ňu už 11 bodov.