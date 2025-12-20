Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 20. december 2025Meniny má Dagmar
< sekcia Šport

Dúbravkovo Burnley zastavilo sériu prehier, Chelsea remizovala

.
Na snímke hráč Newcastlu Bruno Guimaraes (vpravo) a hráč Chelsea Moises Caicedo bojujú o loptu v zápase 17. kola anglickej Premier League Newcastle United - FC Chelsea v meste Newcastle 20. decembra 2025. Foto: TASR/AP

Burnley v bráne s Martinom Dúbravkom vydrelo na pôde Bournemouthu remízu 1:1.

Autor TASR
,aktualizované 
Londýn 20. decembra (TASR) - Futbalisti Manchestru City si v sobotňajšom dueli 17. kola anglickej Premier League poradili s West Hamom jednoznačne 3:0 a dostali sa priebežne na čelo tabuľky o bod pred Arsenal. „Gunners“ sa však mohli o pár hodín vrátiť na prvé miesto, o 21.00 SEČ sa predstavili na ihrisku Evertonu.

Citizens“ dosiahli piate ligové víťazstvo v sérii. Dvoma gólmi sa na ňom podieľal Erling Haaland, ďalší presný zásah pridal Tijjani Reijnders. Pre Haalanda to boli už 103. a 104. gól v Premier League, čím prekonal zápis Cristiana Ronalda, Portugalčan nastrieľal 103 gólov v drese Manchestru United v rokoch 2003–2009 a 2021-22. Nórsky kanonier však na 104 zásahov potreboval o 122 zápasov menej. V tomto ligovom ročníku skóroval už 19-krát.

Burnley v bráne s Martinom Dúbravkom vydrelo na pôde Bournemouthu remízu 1:1 a zastavilo sériu prehier, ktorá trvala sedem zápasov. Slovenský brankár inkasoval v 68. minúte, keď ho presnou strelou spoza šestnástky ku vzdialenejšej žrdi prekonal Antoine Semenyo. Hostia ťahali celý čas za kratší koniec a prvýkrát vystrelili smerom na domácu bránu až v 86. minúte. V 90. minúte však predposledný tím tabuľky zachránil bod, hlavičkou sa presadil striedajúci Armando Broja.

V ďalšom zápase Newcastle United remizoval s FC Chelsea 2:2. Domáci viedli po 20 minútach zásluhou dvoch gólov nemeckého útočníka Nicka Woltemadeho 2:0, ale sľubný náskok neudržali. „The Blues“ v druhom dejstve vyrovnali zásahmi Reecea Jamesa a Joaa Pedra. „Straky“ sa s 23 bodmi posunuli priebežne na 11. miesto, Chelsea zostala s 29 bodmi na štvrtej priečke.

Premier League - 17. kolo:

AFC Bournemouth - FC Burnley 1:1 (0:0)

Góly: 68. Semenyo - 90. Broja

/M. Dúbravka (Burnley) odchytal celý zápas/


Brighton & Hove Albion - AFC Sunderland 0:0


Manchester City - West Ham United 3:0 (2:0)

Góly: 5. a 69. Haaland, 38. Reijnders


Wolverhampton Wanderers - FC Brentford 0:2 (0:0)

Góly: 63. a 83. Lewis-Potter


Newcastle United - FC Chelsea 2:2 (2:0)

Góly: 4. a 20. Woltemade - 49. James, 66. Joao Pedro


Tottenham Hotspur - FC Liverpool 1:2 (0:0)

Góly: 83. Richarlison - 56. Isak, 66. Ekitiké, ČK: 33. Simons, 90.+3 Romero (obaja Tottenham) po 2. ŽK
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čaká nás na Štedrý deň sneh?

Lídri EÚ sa dohodli na pôžičke pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd

ULICAMI BRATISLAVY: Trojjazyčné mesto: Prešporok - Pozsony - Pressburg

Raši: Ak by sa poslanci správali slušne, etický kódex NRSR by nechýbal