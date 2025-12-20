< sekcia Šport
Dúbravkovo Burnley zastavilo sériu prehier, Chelsea remizovala
Burnley v bráne s Martinom Dúbravkom vydrelo na pôde Bournemouthu remízu 1:1.
Autor TASR,aktualizované
Londýn 20. decembra (TASR) - Futbalisti Manchestru City si v sobotňajšom dueli 17. kola anglickej Premier League poradili s West Hamom jednoznačne 3:0 a dostali sa priebežne na čelo tabuľky o bod pred Arsenal. „Gunners“ sa však mohli o pár hodín vrátiť na prvé miesto, o 21.00 SEČ sa predstavili na ihrisku Evertonu.
„Citizens“ dosiahli piate ligové víťazstvo v sérii. Dvoma gólmi sa na ňom podieľal Erling Haaland, ďalší presný zásah pridal Tijjani Reijnders. Pre Haalanda to boli už 103. a 104. gól v Premier League, čím prekonal zápis Cristiana Ronalda, Portugalčan nastrieľal 103 gólov v drese Manchestru United v rokoch 2003–2009 a 2021-22. Nórsky kanonier však na 104 zásahov potreboval o 122 zápasov menej. V tomto ligovom ročníku skóroval už 19-krát.
Burnley v bráne s Martinom Dúbravkom vydrelo na pôde Bournemouthu remízu 1:1 a zastavilo sériu prehier, ktorá trvala sedem zápasov. Slovenský brankár inkasoval v 68. minúte, keď ho presnou strelou spoza šestnástky ku vzdialenejšej žrdi prekonal Antoine Semenyo. Hostia ťahali celý čas za kratší koniec a prvýkrát vystrelili smerom na domácu bránu až v 86. minúte. V 90. minúte však predposledný tím tabuľky zachránil bod, hlavičkou sa presadil striedajúci Armando Broja.
V ďalšom zápase Newcastle United remizoval s FC Chelsea 2:2. Domáci viedli po 20 minútach zásluhou dvoch gólov nemeckého útočníka Nicka Woltemadeho 2:0, ale sľubný náskok neudržali. „The Blues“ v druhom dejstve vyrovnali zásahmi Reecea Jamesa a Joaa Pedra. „Straky“ sa s 23 bodmi posunuli priebežne na 11. miesto, Chelsea zostala s 29 bodmi na štvrtej priečke.
Premier League - 17. kolo:
AFC Bournemouth - FC Burnley 1:1 (0:0)
Góly: 68. Semenyo - 90. Broja
/M. Dúbravka (Burnley) odchytal celý zápas/
Brighton & Hove Albion - AFC Sunderland 0:0
Manchester City - West Ham United 3:0 (2:0)
Góly: 5. a 69. Haaland, 38. Reijnders
Wolverhampton Wanderers - FC Brentford 0:2 (0:0)
Góly: 63. a 83. Lewis-Potter
Newcastle United - FC Chelsea 2:2 (2:0)
Góly: 4. a 20. Woltemade - 49. James, 66. Joao Pedro
Tottenham Hotspur - FC Liverpool 1:2 (0:0)
Góly: 83. Richarlison - 56. Isak, 66. Ekitiké, ČK: 33. Simons, 90.+3 Romero (obaja Tottenham) po 2. ŽK
