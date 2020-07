Dúbravku vyhlásili za najlepšieho hráča Newcastlu v sezóne 2019/2020

Newcastle 26. júla (TASR) - Slovenského reprezentačného brankára Martina Dúbravku vyhlásili za najlepšieho hráča anglického futbalového klubu Newcastle United v sezóne 2019/2020. Informovala o tom oficiálna internetová stránka klubu.



Tridsaťjedenročný Dúbravka bol opora tímu v sezóne poznačenej pandémiou koronavírusu, keď si až 11-krát udržal čisté konto a pred záverečným kolom mal na konte 137 zákrokov. Za "straky" odchytal od príchodu z pražskej Sparty v roku 2018 celkovo 88 zápasov.



"Je to veľká česť a privilégium. Poznám históriu tohto klubu a viem, akí skvelí futbalisti tu hrajú. Som šťastný, že som mohol byť na ihrisku v každom zápase. Verím, že v ďalšej sezóne dosiahneme lepšie tabuľkové postavenie, pretože si myslím, že naše mužstvo má potenciál. Taký je plán," citoval web United slová Dúbravku.



Vlani bol najlepším hráčom Newcastlu Salomon Rondon. V minulosti získali prestížnej individuálne ocenenie napríklad Kevin Keegan, Shay Given či Alan Shearer.



Hráči sezóny Newcastlu United (od r. 2000):



1999/00 Alan Shearer



2000/01 Shay Given



2001/02 Nolberto Solano



2002/03 Alan Shearer



2003/04 Olivier Bernard



2004/05 Shay Given



2005/06 Shay Given



2006/07 Nicky Butt



2007/08 Habib Beye



2008/09 Sebastien Bassong



2009/10 Jose Enrique



2010/11 Fabricio Coloccini



2011/12 Tim Krul



2012/13 Davide Santon



2013/14 Mike Williamson



2014/15 Daryl Janmaat



2015/16 Rob Elliot



2016/17 Ciaran Clark



2017/18 Jamaal Lascelles



2018/19 Salomon Rondon



2019/20 Martin DÚBRAVKA