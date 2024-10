Duclair bude NY Islanders chýbať 4-6 týždňov

New York 25. októbra (TASR) - Hokejisti New Yorku Islanders sa v zámorskej NHL musia 4-6 týdžňov zaobísť bez služieb Anthonyho Duclaira. Dvadsaťdeväťročný útočník utrpel v sobotňajšom zápase proti Montrealu Canadiens (4:3 pp a sn) zranenie v dolnej časti tela.



"Neradi prichádzame o hráčov, ale nedá sa nič robiť. Teraz sa o neho musíme postarať tak, aby sa vrátil späť v 100-percentom stave," povedal pre nhl.com tréner “ostrovanov” Patrick Roy.



Duclair podpísal v lete s Islanders štvorročnú zmluvu, v prvých piatich zápasoch nazbieral tri body (2+1) a nastupoval v prvom útoku s Bo Horvatom a Mathewom Barzalom.



Do NHL draftovali kanadského hokejistu v roku 2013 v 3. kole New York Rangers. V 586 zápasoch základnej časti za Rangers, Arizonu Coyotes, Chicago Blackhawks, Columbus Blue Jackets, Ottawu Senators, Florida Panthers, San Jose Sharks, Tampu Bay Lightning and Islanders nazbieral 306 bodov (148+158). V 39 zápasoch play off strelil 5 gólov a nazbieral 11 asistencií.