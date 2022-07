Duclairovi operovali achilovku, nestihne úvod novej sezóny

New York 2. júla (TASR) - Kanadský hokejista Anthony Duclair sa podrobil operácii Achillovej päty a nestihne nový ročník zámorskej NHL. Útočník Floridy Panthers sa podľa generálneho manažéra klubu vráti na ľad až v polovici sezóny, ktorá by mala odštartovať 11. októbra.



Duclair si v uplynulej sezóne vytvoril maximá v počte gólov (31) aj bodov (58), v 74 zápasoch pridal aj 27 asistencií. V ôsmich dueloch play off strelil jeden gól a zaznamenal dve asistencie. Duclair má pred sebou ešte dve sezóny z trojročného kontraktu v celkovej hodnote 9 miliónov dolárov. Florida ho môže umiestniť na listinu dlhodobo zranených hráčov, aby si pod platovým stropom nechala tri milióny na prípadné pohyby na súpiske.



"Panteri" získali Prezidentskú trofej pre najlepší tím základnej časti, ale v druhom kole play off vypadli s neskorším finalistom Tampa Bay Lightning 0:4 na zápasy.



Dvadsaťšesťročného útočníka draftovali v roku 2013 New York Rangers v treťom kole z 80. miesta. V 470 zápasoch základnej časti v dresoch Rangers, Arizony Coyotes, Chicaga Blackhawks, Columbusu Blue Jackets a Ottawy Senators nazbieral 252 bodov (120+132). V 14 stretnutiach play off má bilanciu 1+2. Informáciu priniesla agentúra AP.