Duda je blízko k hosťovaniu v Norwichi City

Berlín 9. januára (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Ondrej Duda je blízko k príchodu do najvyššej anglickej súťaže. Podľa agentúry DPA zamieri z Herthy Berlín na hosťovanie do Norwichu City, ktorý figuruje na poslednej priečke Premier League. Kluby zatiaľ informáciu nepotvrdili.



Dvadsaťpäťročný stredopoliar prišiel do Herthy v lete 2016 za 4,2 milióna eur z Legie Varšava. Po počiatočných zdravotných problémoch sa mu darilo predovšetkým v predchádzajúcej sezóne, v ktorej si v 32 bundesligových stretnutiach pripísal jedenásť gólov a šesť asistencií. Po príchode nového trénera Jürgena Klinsmanna však stratil miesto v základnej zostave a snažil sa o zmenu dresu už v zimnom prestupovom období.



"Našli sme riešenie," povedal vo štvrtok riaditeľ nemeckého klubu Michael Preetz pred koncom sústredenia v Orlande. Duda priletí s tímom Herthy vo štvrtok večer naspäť z USA a obratom odcestuje do Anglicka. Portál transfermarkt.de informoval, že opcia na trvalý prestup nie je súčasť dohody. Podľa Sport Bild mala záujem aj Fortuna Düsseldorf.