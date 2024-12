Duda je blízko k návratu po zranení, možno nastúpi už proti Empoli

Verona 6. decembra (TASR) - Slovenský futbalista Ondrej Duda je blízko návratu do zostavy Hellasu Verona po zranení stehenného svalu na pravej nohe. Podľa portálu Hellas1903 by mohol nastúpiť už v nedeľnom domácom zápase 15. kola talianskej Serie A proti Empoli.



Návrat tridsaťročného stredopoliara do súťažného diania je blízko, no klub ešte má rozhodnúť, či Duda zasiahne do hry už v nasledujúcom víkendovom súboji, alebo až o týždeň neskôr v ďalšom ligovom stretnutí na ihrisku Parmy. Slovenský reprezentant je mimo hry už tri týždne, zranil sa v zápase 1. skupiny C-divízie Ligy národov v Štokholme, kde národný tím prehral s domácim Švédskom 1:2.



Duda odohral v tejto sezóne za Hellas deväť zápasov v Serii A, v ktorých zaznamenal dve gólové asistencie.