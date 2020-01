Duda je spokojný s debutom za Norwich

Norwich 19. januára (TASR) – Na poste "desiatky" bol kľúčom k víťaznému návratu futbalistov City. Klubový portál Norwich City to uviedol v súvislosti s debutom slovenského reprezentanta Ondreja Dudu, ktorý odohral takmer celý sobotňajší víťazný zápas „kanárikov“ proti AFC Bounemouth (1:0) v 18. kole Premier League.



"Som samozrejme veľmi šťastný, že sme vyhrali. Dobre sme počas celého zápasu plnili pokyny trénera Farkeho," uviedol Duda pre klubový web. "Škoda, že sme nepridali aj druhý gól, bolo by to pokojnejšie v závere, no dôležité je víťazstvo," dodal 25-ročný ofenzívny stredopoliar.



Jedna z pozápasových otázok na Dudu smerovala aj k porovnaniu Premier League a Bundesligy. "Nemožno vyvodzovať závery po jednom zápase, no predsa len sa mi zdá, že tu je to rýchlejšie, hrá sa aj viac takticky," povedal.



Hoci v zápase mohol aj skórovať, keďže jeho gólovú strelu zastavila ruka obrancu Bournemouthu, sklamanie necítil. "To hlavné je, že sme vyhrali," zdôraznil a ocenil aj súčinnosť so spoluhráčmi: "Neboja sa hrať futbal, užil som si spoluprácu s nimi." Duda verí, že Norwich nadviaže aj v ďalších kolách na pozitíva zo sobotňajšieho zápasu. "Bude to dôležité, máme náročný program a musíme zbierať body," uviedol v poradí 17-ty Slovák, ktorý nastúpil v Premier League.



Duda prišiel do Norwichu na hosťovanie do konca sezóny z Herthy Berlín. Dohodu skompletizovali v nedeľu 12. januára, berlínsky klub však nepovolil Norwichu možnosť opcie na hráča po konci hosťovania.