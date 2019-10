Duda prispel gólom k postupu, Bénes skončil v 2. kole Pohára DFB

Berlín 31. októbra (TASR) - Slovenský futbalový stredopoliar Ondrej Duda prispel gólom v stredajšom zápase 2. kola Nemeckého pohára gól do siete druholigových Drážďan k postupu jeho Herthy do ďalšej fázy. Hertha doma remizovala 3:3 po predĺžení a uspela v rozstrele z 11 m.



Duda dal gól z penalty v 86. minúte, o dve minúty vystriedal a vzápätí z penalty vyrovnali hostia. V 107. minúte strelil gól hostí Slovinec Luka Stor, ale v 120.+3 minúte vyrovnal Jordan Torunarigha, ktorý nahradil práve Dudu. V rozstrele potom uspeli domáci 5:4. Slovenský obranca Herthy Peter Pekarík presedel duel na lavičke náhradníkov.



Borussia Dortmund otočila doma duel s Borussiou Mönchengladbach a vyhrala 2:1. Za hostí hral do 80. minúty slovenský reprezentant László Bénes.