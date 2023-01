Duda sa lúči s 1. FC Kolín, má namierené do Hellasu Verona

Verona 26. januára (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Ondrej Duda sa lúči s dresom 1. FC Kolín a čoskoro by mal skompletizovať príchod do talianskeho klubu Hellas Verona. V 18. tíme Serie A absolvuje v najbližších hodinách lekársku prehliadku. Do Verony má prísť na hosťovanie do konca sezóny, dohoda klubov zahŕňa aj opciu na trvalý prestup hráča v hodnote 2,6 milióna eur.



Podľa talianskych médií je však vysoko nepravdepodobné, že sa 28-ročný ofenzívny stredopoliar po konci hosťovania ešte do Kolína vráti. Naopak, súčasťou rokovaní je aj trojročná zmluva s Hellasom, ktorá začne platiť po tomto ročníku. Za "capkov" odohral Duda od svojho príchodu v roku 2020 dokopy 76 ligových zápasov, v ktorých strelil deväť gólov. V tomto ročníku si pod trénerom Steffenom Baumgartom pripísal iba deväť bundesligových štartov bez gólového zápisu.



Duda už nefiguroval v kádri Kolína v utorkovom súboji 17. kola Bundesligy na ihrisku obhajcu titulu Bayernu Mníchov, kde 1. FC uhral cenný bod za remízu 1:1. Podľa portálu express.de ho vedenie kolínskeho klubu uvoľnilo zo stredajšieho tréningu a umožnilo mu rokovať s predstaviteľmi Hellasu. "Dávame mu možnosť, aby sa dohodol na transfere. Potrebuje čas na rokovania, preto sme ho uvoľnili z tréningového procesu," vysvetlil kouč Baumgart.



Slovenský reprezentant sa mal už počas zimnej prestávky jasne vyjadriť, že v Kolíne dostáva málo priestoru. Okrem zápasu s Bayernom nebol v kádri ani v dueli s Brémami. V utorok hral na jeho poste 21-ročný Mathias Olesen.