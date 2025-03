Duda sa po roku a pol presadil v Serie A, Suslov: Som veľmi rád

Rím 16. marca (TASR) - Slovenský futbalista Ondrej Duda sa po roku a pol gólovo presadil v talianskej Serie A. V sobotnom zápase zariadil víťazstvo Verony na pôde Udinese 1:0 a radosť z neho mali spoluhráč a krajan Tomáš Suslov i tréner tímu Paolo Zanetti.



Verona sa na trávniku súpera nevedela výraznejšie presadiť, územne i strelecky boli aktívnejší domáci. V 72. minúte však prišiel rozhodujúci moment, keď sa Duda blysol z priameho kopu. Z veľkej diaľky loptu namieril do pravého horného rohu a brankárovi Madukovi Okoyemu nedal žiadnu šancu. "Teším sa z neho, pretože vie dobre kopať priame kopy, ale veľa ich nedostávame. Je to preňho veľké zadosťučinenie," uviedol na adresu slovenského stredopoliara Zanetti. "Som veľmi rád, že môj kamarát Ondrej Duda strelil svoj prvý gól v tejto sezóne," dodal Suslov pre klubový web.



Duda čakal na presný zásah v drese Hellasu od augusta 2023, keď otvoril skóre v dueli s AS Rím (2:1). Po stretnutí si navyše prebral ocenenie pre najlepšieho hráča zápasu. Pre Veronu zariadil dôležité víťazstvo, v tabuľke mužstvo figuruje na 14. priečke o sedem bodov nad pásmom zostupu. "Sú to veľmi dôležité tri body. Zostáva nám deväť zápasov a potrebujeme minimálne šesť bodov, takže budeme tvrdo pracovať na tom, aby sme ich dosiahli čo najskôr," pokračoval Suslov.



Verona ukončila šesťzápasovú sériu Udinese bez prehry, no nebolo to vôbec jednoduché. "Bol to veľmi ťažký zápas, pretože majú silný fyzický tím. Možno sme nehrali pekný futbal, ale hrali sme s rozumom. Nedostali sme gól a pokiaľ neinkasujete, tak minimálne remizujete. Našťastie, Duda strelil gól a zariadil pre nás tri dôležité body," konštatoval Suslov. "Vyhrať tu nie je ľahké pre nikoho. Moji chlapci však odohrali takmer perfektnú partiu, ukázali skromný, ale aj ambiciózny prístup k našim cieľom," dodal taliansky kouč podľa Gazzetta dello Sport.



Štyridsaťdvaročný kormidelník našiel slová chvály aj pre 22-ročného Suslova. Góly i asistencie mu v prebiehajúcom ročníku zatiaľ chýbajú, ale do zápasov nastupuje pravidelne. "Je to hráč, s ktorým to nikdy nevzdávam. Skúšali sme ho v pozícii, ktorá je pre neho najlepšia. Nemá gólovo najlepší rok, ale skôr výkonnostne. Robí veľmi dobrú prácu pri hre s dvoma útočníkmi, a ak je to potrebné, vie dobre pôsobiť aj v pozícii druhého útočníka," povedal na adresu ofenzívneho stredopoliara Zanetti.



Obaja Slováci si dajú v Taliansku najbližšie dva týždne pauzu, keďže figurujú v nominácii reprezentačného trénera Francesca Calzonu na barážový dvojzápas so Slovinskom o postup do B-divízie Ligy národov. Svojich súperov privítajú na Tehelnom poli vo štvrtok 20. marca a o tri dni neskôr sa predstavia v odvete v Ľubľane.