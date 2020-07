Duda sa po vypadnutí Norwichu vráti do Berlína

Berlín 12. júla (TASR) - Slovenský futbalista Ondrej Duda sa čoskoro vráti do Herthy Berlín po tom, ako sa Norwichu nepodarilo zotrvať v najvyššej anglickej súťaži. Informoval o tom portál Kicker. Dvadsaťpäťročný stredopoliar hosťoval v tíme "kanárikov" od januára. Hoci pôvodnú zmluvu do 30. júna predĺžili, jej súčasťou bolo, že v prípade predčasného zostupu sa jeho anabáza môže skončiť ešte pred koncom sezóny. Norwich v sobotnom 35. kole Premier League prehral s West Hamom 0:4 a v tabuľke je tri kolá pred koncom ročníka posledný o trinásť bodov za pásmom záchrany.



Duda sa stal v sezóne 2018/2019 najlepším strelcom Herthy, keď v bundeslige strelil jedenásť gólov. V tomto ročníku sa mu však nedarilo a po príchode trénera Jürgena Klinsmanna prišiel o miesto v základe. V zimnom prestupovom období teda zamieril na hosťovanie do Norwichu. Medzitým však Klinsmann prekvapujúco rezignoval a nový tréner Bruno Labbadia má pre slovenského reprezentanta miesto vo svojich plánoch. "S Ondrejovým návratom počítame na sto percent," citoval portál Kicker športového riaditeľa Berlínčanov Michaela Preetza.



Duda nastúpil za Norwich City na jedenásť zápasov Premier League, ďalšie dva štarty pridal v pohári FA.