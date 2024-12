Duda sa zotavil zo zranenia stehna, môže nastúpiť na pôde Parmy

Verona 12. decembra (TASR) - Slovenský futbalista Ondrej Duda sa zotavil zo zranenia stehenného svalu, ktoré utrpel v zápase Ligy národov vo Švédsku (1:2). Tridsaťročný stredopoliar Hellasu Verona by mohol nastúpiť v nedeľnom ligovom dueli na pôde Parmy.



Duda sa zranil 16. novembra a vynechal záverečný duel LN proti Estónsku (1:0). V talianskej Serii A chýbal v troch zápasoch, absentoval proti Interu Miláno, Cagliari a Empoli. Podľa portálu Hellas1903 by mal byť proti Parme trénerom k dispozícii, nie je však známe, či začne v základnej zostave alebo na lavičke.



Hellas Verona figuruje v ligovej tabuľke na 18. mieste, v pásme zostupu je o skóre za nováčikom z Coma. Momentálne ťahá šnúru štyroch prehier, naposledy bodoval naplno 3. novembra v zápase proti AS Rím (3:2), v ktorom Duda asistoval pri góle Giangiacoma Magnaniho.