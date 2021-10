Duda si do tretice želá výhru nad Ruskom: Je to buď - alebo

Kazaň 7. októbra (TASR) - Trénera slovenskej futbalovej reprezentácie teší, že pred piatkovým zápasom kvalifikácie MS 2022 v Rusku nemusí riešiť zdravotný problém niektorého z hráčov. Všetci sú v poriadku a Štefanovi Tarkovičovi nič nebráni vybrať takú zostavu, ktorá sa pokúsi zrealizovať na ihrisku trojbodový plán. Iba výhra v Kazani ponechá Slovákov reálne v hre o postup na šampionát v Katare.



"Som veľmi rád, že všetci hráči sú zdravotne v poriadku. Nikto sa nepridal k maródom patriacim do základu Lobotkovi, Makovi a Weissovi, ktorí nám vypadli ešte pred zrazom. S ich absenciou sa musíme vyrovnať, ale futbal prináša aj takéto situácie. Musíme zápas s Ruskom zvládnuť, vieme, že sme pod imperatívom zvíťaziť," povedal na predzápasovej tlačovej konferencii šéf slovenskej lavičky, ktorý má podľa vlastných slov jasno o tom, akú jedenástku vyberie do základu. Počká si však ešte, ako dopadne oficiálny tréning v piatom najväčšom meste Ruska, administratívnom centre Tatárska.



Podľa Tarkoviča bude piatkový duel s Ruskom iný v porovnaní s marcovým v Trnave, v ktorom Slováci uštedrili súperovi prehru 1:2. "Zborná" odvtedy prešla hráčskou i trénerskou obmenou. "Každý tréner, ktorý príde k reprezentácii, sa do nej snaží vniesť svoje myšlienky a filozofiu. Takisto to urobil Karpin. Mal k dispozícii iba jeden zraz a podľa mňa ho v septembri zvládli Rusi presne tak, ako chceli. Majú na konte toľko bodov, koľko očakávali. Pod jeho vedením hrajú inak. Je to ovplyvnené hráčskou typológiou, ktorú má k dispozícii," uviedol Tarkovič.



Ondrej Duda niečo vyše 24 hodín pred úvodným výkopom takisto proklamoval trojbodové ambície. "V každom zápase chceme uspieť, vyhrať ho. Teraz je to buď - alebo. Keď to zajtra zvládneme, budeme v hre o postup a budeme môcť pomýšľať na ďalší zápas v Chorvátsku. Chceme nadviazať na výkony z troch septembrových stretnutí, hoci v tom s Chorvátmi sme mali smolu. Verím, že teraz sa k nám prikloní šťastena, aj vďaka bojovnosti ho zvládneme a budeme sa tešiť," poznamenal legionár 1. FC Kolín.



Slováci dokázali zdolať Rusov v základnej skupine EURO 2016 vo Francúzsku a rovnakým výsledkom aj v tomto kvalifikačnom cykle, vďaka čomu z nich súper môže mať rešpekt. "Bude to iný zápas. Rusi majú iné mužstvo, veľa sa u nich zmenilo. No keby sa nám podarilo do tretice nad nimi zvíťaziť, bolo by to super," tvrdí Duda, ktorý si môže pripísať 52. štart za národný tím.



Štyri kolá pred koncom kvalifikácie figuruje slovenský tím na 3. mieste tabuľky H-skupiny so štvorbodovým odstupom za Chorvátskom a Ruskom. Na záverečný turnaj do Kataru postúpi priamo jedine víťaz skupiny, mužstvo na druhom mieste zabojuje v baráži.