Duda si poranil koleno, čaká ho niekoľkomesačná pauza

Verona 17. mája (TASR) - Slovenský futbalista Ondrej Duda utrpel v nedeľňajšom zápase Serie A medzi jeho Hellasom Verona a FC Turín (0:1) zranenie kolena. Talianske médiá informovali v stredu o čiastočnom roztrhnutí pravého zadného krížneho väzu. Dvadsaťosemročný ofenzívny stredopoliar má byť mimo hry niekoľko mesiacov.



Duda nastúpil po zmene strán, ale už po štvrťhodinovom pobyte na ihrisku musel striedať. V Hellase je na hosťovaní do konca sezóny z nemeckého 1. FC Kolín. Jeho tím sa momentálne nachádza na 18. mieste tabuľky, ktoré znamená zostup z najvyššej súťaže. Ak sa Hellas zachráni v Serii A, bude musieť odkúpiť Dudu na trvalý prestup, pokiaľ si ho chce v mužstve udržať. Pokiaľ však Hellas zostúpi do Serie B, povinnosť transferu zanikne. Znamenalo by to, že by sa Duda v lete vrátil do Kolína nad Rýnom.