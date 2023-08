Duda skóroval a prihral na gól, Hellas Verona zdolal AS Rím 2:1

Serie A - 2. kolo:



Frosinone Calcio – Atalanta Bergamo 2:1 (2:0)

Góly: 5. Harroui, 24. Monterisi - 56. Zapata



AC Monza – Empoli FC 2:0 (1:0)

Góly: 45. a 53. Colpani



AC Miláno – FC Turín 4:1 (3:1)

Góly: 43. a 65. Giroud (oba z 11 m), 33. Pulisic, 45.+3 Hernandez - 36. Schuurs



Hellas Verona – AS Rím 2:1 (2:0)

Góly: 4. DUDA, 45.+4 Ngonge - 56. Aouar, ČK: 84. Hien (Hellas)

/O. Duda (Hellas) hral do 71. min, v 4. min dal gól/



Verona 26. augusta (TASR) - Slovenský futbalista Ondrej Duda si otvoril strelecký účet v drese Hellasu Verona. V sobotnom zápase 2. kola talianskej Serie A zariadil gólom a asistenciou víťazstvo 2:1 nad AS Rím.Duda sa strelecky presadil už v 4. minúte, keď zblízka dorazil do siete loptu po strele Filippa Terracciana. Bol to jeho prvý gól za Hellas od príchodu z 1. FC Kolín, čakal naň 17 ligových zápasov. Domáci zvýšili náskok na konci prvého polčasu, keď Duda vysunul do rýchleho brejku Cyrila Ngongeho, ten sa uvoľnil cez súperovho obrancu a upravil na 2:0. Hostia dokázali v druhom polčase už len znížiť zásluhou Houssema Aoura.Slovenský reprezentant hral do 71. minúty. Verone sa v úvode sezóny darí, dosiahla druhé víťazstvo a v neúplnej tabuľke je so 6 bodmi na 2. mieste o skóre za AC Miláno. "" v sobotu vyhrali nad FC Turín 4:1.Prvú výhru v sezóne dosiahol nováčik Frosinone Calcio, ktorý zdolal doma Atalantu Bergamo 2:1. Premiérový triumf v ročníku slávila aj Monza, ktorá si poradila s Empoli 2:0 zásluhou dvoch gólov Andreu Colpaniho.