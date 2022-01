Duda skóroval v rozstrele, ale Kolín vypadol z Nemeckého pohára

Kolín nad Rýnom 19. januára (TASR) - Futbalisti 1. FC Kolín v zostave s Ondrejom Dudom prehrali v osemfinále Nemeckého pohára. Na vlastnej pôde podľahli druholigovému Hamburgu 3:4 v jedenástkovom rozstrele po tom, ako sa duel skončil po predĺžení remízou 1:1. Slovenský stredopoliar naskočil do zápasu v 76. minúte a skóroval vo štvrtej sérii rozstrelu, bundesligistovi to však na postup nestačilo.



Po bezgólovom riadnom hracom čase sa hostia ujali vedenia v 92. minúte zásluhou Roberta Glatzeia. Domáci vyrovnali v poslednej akcii predĺženia, keď premenil pokutový kop Anthony Modeste, ale ďalšie jedenástky im už šťastie nepriniesli. V piatej sérii síce Florian Kainz poslal loptu do siete, pri kope sa však pošmykol a lopta sa mu odrazila od druhej nohy. Dva dotyky nie sú v rozstrele povolené a gól neplatil.



Do štvrťfinále sa prebojoval aj ďalší druholigista St. Pauli, ktorý doma senzačne vyradil Borussiu Dortmund 2:1. Jediný zásah obhajcu trofeje dal po zmene strán nórsky kanonier Erling Braut Haaland z jedenástky.