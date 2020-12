Duda: Z gólu mám radosť, ale chceli sme vyhrať

Kolín nad Rýnom 6. decembra (TASR) - Futbalisti 1. FC Kolín bodovali v druhom zápase bundesligy za sebou. K domácej remíze 2:2 s VfL Wolfsburg prispel krásnym gólom slovenský reprezentant Ondrej Duda, ktorý tak oslávil svoje 26. narodeniny. "Capkovia" minulý víkend senzačne vyhrali na ihrisku Borussie Dortmund 2:1 a na úspech nadviazali ziskom bodu proti ďalšiemu tímu z horných poschodí tabuľky.



Duda skóroval krátko pred koncom prvého polčasu, keď v 43. minúte po prihrávke Elvisa Rexhbecaja tvrdou a presnou strelou zvnútra šestnástky dostal svoj tím do vedenia 2:1. "Z gólu mám radosť a teším sa, že som takto oslávil narodeniny. Spokojnejší by som však bol, keby sme vyhrali. Body veľmi potrebujeme," povedal Duda pre klubový web. "Na druhej strane, štyri body zo zápasov proti Dortumundu a Wolfsburgu sú v poriadku. Keby sme dnes prehrali, tak by víťazstvo v Dortmunde nič neznamenalo," dodal.



Náskok Kolín dlho neudržal, pretože v 47. minúte vyrovnal na konečných 2:2 Holanďan Wout Weghorst. "Prvý polčas nebol z našej strany zlý. Hrali sme pekný futbal a boli sme kompaktní v obrane. Škoda, že sme inkasovali tak rýchlo po polčase, mohli sme vedenie udržať dlhšie. Potom sme ešte mali pár kontier, ale už nám nevyšli. Prvý polčas bol evidentne lepší z našej strany," pokračoval Duda, ktorý odohral celý duel.



Slovenský ofenzívny futbalista poukázal aj na to, že Kolín má veľmi mladý tím. "Základná jedenástka, ktorú poslal tréner na ihrisko, bola veľmi mladá. Ja som bol ako 26-ročný na ihrisku jeden z najstarších. Mladí hráči v našom tímu ukázali svoj potenciál, ale samozrejme, že sa musíme všetci zlepšiť. Na budúci týždeň sa opäť pokúsime o víťazstvo," dodal Duda, ktorý bol po brankárovi Timovi Hornovi druhým najstarším hráčom základnej zostavy trénera Markusa Gisdola.



Kolín opustil pásmo zostupu a poskočil na 15. miesto. Na konte má sedem bodov z desiatich duelov, na budúcu sobotu 12. decembra sa predstaví na ihrisku predposledného Mainzu.