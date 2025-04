Dudášová bola pri významných momentoch Hejkovej kariéry: Legenda

Praha 26. apríla (TASR) - Basketbalová reprezentantka Slovenska Nikola Dudášová bola pri dvoch významných momentoch v trénerskej kariére Natálie Hejkovej. Vlani dokázala spolu s hráčkami Žabiny Brno ukončiť 301 zápasov trvajúcu víťaznú ligovú šnúru ZVVZ USK Praha a v piatok 25. apríla tohto roku byť súčasťou jej rozlúčkového zápasu na lavičke.



V Športovej hale Královka sa pred zrakmi viac ako tisícky divákov Hejková dočkala suverénne najväčšieho potlesku, ovácií, gratulácií a transparentov, ktoré pripomínali jej neuveriteľne úspešnú kariéru. „Celkovo v ženskom basketbale, je v Sieni slávy, každý ju proste volá legenda. Myslím si, že to svedčí o všetkom. Určite si to zaslúži. Ja som jej osobne pogratulovala po tom, ako vyhrali Euroligu a za celú jej kariéru. Podľa mňa jej treba dať veľký rešpekt, takže aj teraz jej ešte raz gratulujem k tomu, čo všetko dosiahla v ženskom basketbale. Legenda, neviem, čo viac k tomu môžem povedať. Dosiahla to, čo žiaden iný tréner v ženskom basketbale nedosiahol. Dúfam, že bude inšpiráciou pre viacerých trénerov a ľudí v basketbale,“ zhodnotila pre TASR Dudášová prínos Hejkovej v českom i svetovom ženskom basketbale.



Tridsaťročná rozohrávačka už v minulosti v brnenskom klube pôsobila, teraz so Žabinami dokončila ďalšiu sezónu. V predchádzajúcom ročníku bola súčasťou významného momentu, výsledok 71:69 znamenal po približne 11 rokoch ligovú prehru pre pražský celok. Vtedy dokázali Hejkovej družinu zdolať na domácej pôde vo finálovej sérii. „Bolo to extrémne super, naozaj sme si veľmi vážili to, že sa nám to podarilo. Hlavne, že sme prekonali šnúru a zdolať taký tím, akým USK Praha je, tak to bola pre nás veľká vec,“ zaspomínala Dudášová na tento okamih.



V tohtoročnej sérii o majstra Česka mohli úradujúceho šampióna zdolať v zápasoch č. 1 a 2, ale napokon to nevyšlo a tretí duel priniesol najjednoznačnejší priebeh. „My sme do každého zápasu išli s tým, že chceme USK zdolať, respektíve ho čo najviac potrápiť. Bohužiaľ, nevyšlo to. Vedeli sme, že tu, na Královke, je to veľmi ťažké, takže sú to teraz také zmiešané pocity. Najpravdepodobnejšie to bolo možné zdolať ich doma. Aj minulý rok, keď sme ich zdolali, tak to bolo veľmi tesné, ale teraz sa asi úplne nestretli všetky hviezdy. Nepodarilo sa to, ale odohrali sme fakt dobré zápasy,“ povedala reprezentantka Slovenska. V zápase ju vyhlásili za najlepšiu hráčku na strane Brna.



Dudášová pridala do svojej zbierky úspechov ďalší ligový kov, opäť so strieborným odleskom. Štatisticky má za sebou jednu z najlepších sezón v profesionálnej kariére. „Nerozmýšľali sme nad tým, že nedosiahneme na zlato, ale vedeli sme, že kto je USK Praha a že sú obrovským favoritom, dupľom, keď vyhrali Euroligu. Ja som sa osobne na tie zápasy tešila ešte viac, keď hráte proti víťazovi Euroligy. Je to veľká motivácia. Celkovo hodnotím sezónu veľmi pozitívne. Krátko po konci je to ťažké zhodnotiť, myslím si, že časom to bude lepšie. Hrali sme Euroligu, veľa z nás si splnilo sen. Dovolím si tvrdiť, že vo všetkých zápasoch sme boli vyrovnaným súperom. Pred sezónou som mala ja dva ciele - byť zdravá a hrať Euroligu. Celkovo som spokojná, samozrejme, vždy to môže byť lepšie, ale myslím si, že to bola jedna z mojich najlepších sezón,“ dodala na záver hráčka Žabín.