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Dudášová prestúpila z Leganesu do Kutxabanku Araski
Tridsaťjedenročná rozohrávačka prišla z Innova-tsn Leganes a stala sa desiatou hráčkou v kádri trénerky Made Urietovej.
Autor TASR
Vitoria-Gasteiz 3. augusta (TASR) - Slovenská basketbalová reprezentantka Nikola Dudášová bude v nasledujúcej sezóne pôsobiť v španielskom klube Kutxabank Araski. Tridsaťjedenročná rozohrávačka prišla z Innova-tsn Leganes a stala sa desiatou hráčkou v kádri trénerky Made Urietovej. Klub o tom informoval na svojej oficiálnej webovej stránke.
Dudášová má podľa webu účastníka najvyššej súťaže do tímu priniesť skúsenosti a kvalitnú streľbu z vonkajších pozícií. V uplynulej sezóne odohrala za Leganes 24 zápasov, v ktorých dosiahla priemer 10,3 bodu, 3,5 doskoku a 2,4 asistencie. S madridským družstvom postúpila do Španielskeho pohára i play off najvyššej súťaže.
„Je to hráčka, ktorá dokáže strieľať veľa bodov, je dynamická a vie vytvárať príležitosti v rýchlom prechode do útoku. Kvalitná je aj v obrane jeden na jedného a do nášho tímu prinesie novú energiu,“ uviedla Urietová pre klubový web.
Rodáčka z Banskej Bystrice začala profesionálnu kariéru v Piešťanských Čajkách, kde pôsobila šesť sezón. Neskôr hrala za Žabiny Brno, MBK Ružomberok, poľský klub Sleza Vroclav, maďarské tímy NKA Universitas PEAC a Atomerőmű KSC Szekszárd, izraelský Elitzur Ramla či taliansky Reyer Benátky.
Kutxabank Araski čaká jedenásta sezóna za sebou v najvyššej španielskej súťaži Liga Femenina Endesa.
Dudášová má podľa webu účastníka najvyššej súťaže do tímu priniesť skúsenosti a kvalitnú streľbu z vonkajších pozícií. V uplynulej sezóne odohrala za Leganes 24 zápasov, v ktorých dosiahla priemer 10,3 bodu, 3,5 doskoku a 2,4 asistencie. S madridským družstvom postúpila do Španielskeho pohára i play off najvyššej súťaže.
„Je to hráčka, ktorá dokáže strieľať veľa bodov, je dynamická a vie vytvárať príležitosti v rýchlom prechode do útoku. Kvalitná je aj v obrane jeden na jedného a do nášho tímu prinesie novú energiu,“ uviedla Urietová pre klubový web.
Rodáčka z Banskej Bystrice začala profesionálnu kariéru v Piešťanských Čajkách, kde pôsobila šesť sezón. Neskôr hrala za Žabiny Brno, MBK Ružomberok, poľský klub Sleza Vroclav, maďarské tímy NKA Universitas PEAC a Atomerőmű KSC Szekszárd, izraelský Elitzur Ramla či taliansky Reyer Benátky.
Kutxabank Araski čaká jedenásta sezóna za sebou v najvyššej španielskej súťaži Liga Femenina Endesa.