Dudášová zamierila z Vroclavu do Pécsu

Pécs 12. februára (TASR) - Slovenská basketbalová reprezentantka Nikola Dudášová zmenila klubové pôsobisko, z poľskej Slezy Vroclav odišla do maďarského PEAC-Pécs. Pre 25-ročnú rozohrávačku pôjde o tretí zahraničný angažmán v profesionálnej kariére.



Dudášová sa pred sezónou 2020/2021 rozhodla odísť z Ružomberka do poľskej najvyššej súťaže. Za Vroclav odohrala 16 stretnutí, priemerne si zapisovala do štatistík 7,3 bodu, 4,1 doskoku a 4,7 asistencie. S klubom sa však vzájomne dohodla na predčasnom ukončení zmluvy.



Siedmy tím maďarskej ligy v piatok oznámil, že angažoval reprezentantku Slovenska. "Vítame príchod Nikoly Dudášovej. V blížiacom sa období nás čaká veľa zápasov, budeme hrať v podstate každé tri dni. Od začiatku sezóny sme mali menej hráčok na pozíciách jedna alebo dva. Bude pre nás veľkým prínosom, či už bodmi, alebo obranou, ktorou nám pomôže," vyjadril sa pre oficiálnu klubovú webstránku tréner Pécsu Ferenc Csirke.



Dudášová bola pred niekoľkými dňami súčasťou reprezentačného tímu Slovenska, ktorý si v piešťanskej "bubline" vybojoval postup na majstrovstvá Európy vo Francúzsku a Španielsku.