Dudínskú päťdesiatku vyhral Barrondo

muži - 50 km: 1. Bernardo Uriel Barrondo (Guat.) 3:47:01 h, 2. Artur Mastianica (Lit.) 3:48:24, 3. Luis Angel Sanchez (Guat.) 3:48:56, 4. Reza Horacio Nava (Mex.) 3:49:20, 5. Dawid Tomala (Poľ.) 3:49:23, 6. Diego Pinzón (Kol.) 3:49:46,..., 21. Michal MORVAY 3:57:59, Miroslav ÚRADNÍK, Dominik ČERNÝ, Zdenko MEDERA (všetci SR) nedokončili



20 km: 1. Andres Olivas 1:19:54 h, 2. Noel Almazán (obaja Mex.) 1:20:23, 3. Eider Arevalo (Kol.) 1:20:24, 4. Jose Eduardo Ortiz (Guat.) 1:20:43, 5. Marius Žiukas (Lit.) 1:20:58, 6. Wayne Snyman (JAR) 1:20:59,..., 9. Matej TÓTH 1:22:14, 22. Dominik ČERNÝ 1:43:52, 23. Patrik NEMČOK 1:54:54, Milan POLÁČEK, Ľubomír KUBIŠ, Daniel KOVÁČ (všetci SR) nedokončili.



ženy – 20 km: 1. Valeria Ortuňová 1:29:11 h, 2. Ilse Geurrerová 1:29:33, 3. Alegna Gonzálezová (všetky Mex.) 1:30:08, 4. Mayra Herrerová (Guat.) 1:30:27, 5. Tereza Ďurdiaková (ČR) 1:30:52, 6. Brigita Virbalyteová-Dimšieneová (Lit.) 1:31:29,..., 15. Mária Katerinka CZAKOVÁ (SR) 1:35:32, 24. Alžbeta RAGASOVÁ 1:41:48, 26. Hana BURZALOVÁ 1:46:25, 27. Ema HAČUNDOVÁ 1:47:25, Klaudia ŽÁRSKA (všetky SR) nedokončila

Dudince 20. marca (TASR) - Víťazom chodeckých pretekov Dudinská päťdesiatka sa v sobotu stal Guatemalčan Bernardo Uriel Barrondo. Mladší brat strieborného olympijského medailistu z Londýna 2012 Ericka si vylepšil osobný rekord na 3:47:01 hod. V silnej konkurencii obsadil slovenský reprezentant Michal Morvay 21. miesto, osobné maximum si vylepšil na 3:57:59 h.Zverenec trénera Mateja Spišiaka si zároveň vylepšil šance na účasť na OH v Tokiu, keďže sa výrazne posunie zo 49. priečky vo svetovom renkingu vyššie. "Dnes som na to išiel postupne a keď som už vedel, že som na tom dobre, poslednú desiatku som sa snažil ísť, čo to dalo. Vydal som zo seba maximum. Bolo to fakt úžasné. Tajne som dúfal, že pokorím aj štvorhodinovú hranicu. Nečakal som, že sa pod ňu dostanem až tak výrazne," tešil sa Morvay podľa oficiálneho serveru Slovenského atletického zväzu (SAZ).Matej Tóth v rámci prípravy na tokijskú obhajobu olympijského zlata na 50 km absolvoval 20-kilometrovú trať a výkonom 1:22:14 hod obsadil deviatu priečku. Pri svojej definitívnej rozlúčke s podujatím získal svoj okrúhly 10. titul majstra Slovenska na dvadsiatke, osemnásty celkovo. Zvíťazil Eduardo Olivas z Mexika výkonom 1:19:54 h.Aj v súťaži žien triumfovalo Mexiko. Postarala sa o to Valeria Ortuňová časom 1:29:11 h. Slovenka Mária Katerinka Czaková zaznamenala čas 1:35:32 hod, patrilo jej 15. miesto a ôsmy národný titul v disciplíne.