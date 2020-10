Dudov Kolín podľahol Mönchengladbachu 1:3

Bundesliga - 3. kolo:



Werder Brémy – Arminia Bielefeld 1:0 (1:0)



Gól: 27. Bittencourt





Borussia Dortmund - SC Freiburg 4:0 (1:0)



Góly: 31. a 66. Haaland, 47. Can, 90.+2 Passlack





Eintracht Frankfurt – TSG 1899 Hoffenheim 2:1 (0:1)



Góly: 55. Kamada, 71. Dost - 18. Kramarič





1. FC Kolín nad Rýnom – Borussia Mönchengladbach 1:3 (0:2)



Góly: 84. Rexhbecaj - 14. Pléa, 16. Lainer, 56. Stindl (z 11 m)



/O. Duda (Kolín) hral do 77. min/





VfB Stuttgart – Bayer Leverkusen 1:1 (0:1)



Góly: 76. Kalajdzic - 7. Schick



Berlín 3. októbra (TASR) - Futbalisti 1. FC Kolín naďalej čakajú na prvé body v novej bundesligovej sezóne. V sobotňajšom stretnutí 3. kola najvyššej nemeckej súťaže podľahli doma Borussii Mönchengladbach 1:3. Slovenský reprezentačný stredopoliar Ondrej Duda hral za "capkov" do 77. minúty.Hostia položili základ víťazstva už v úvodných 16 minútach, keď sa v rýchlom slede strelecky presadili Alassane Pléa a Stefan Lainer. V 56. minúte zvýšil náskok z penalty Lars Stindl, v závere skorigoval výsledok Elvis Rexhbecaj. Kolín je v neúplnej tabuľke po troch prehrách bez bodu na priebežnom 16. mieste. Mönchengladbachu, ktorý stále nemôže počítať so zraneným slovenským stredopoliarom Lászlóm Bénesom, patrí so štyrmi bodmi 10. priečka.Na čelo tabuľky sa so siedmimi bodmi posunul Frankfurt, ktorý zdolal doterajšieho lídra Hoffenheim 2:1. Hostia síce viedli od 18. minúty po góle Andreja Kramariča, no Eintracht dokázal v druhom polčase otočiť skóre zásluhou Daičiho Kamadu a Basa Josta. Druhá je Borussia Dortmund, ktorá si poradila s Freiburgom hladko 4:0. Dva góly vicemajstra strelil nórsky kanonier Erling Haaland.V ďalších zápasoch Stuttgart remizoval s Leverkusenom 1:1 a Brémy zdolali Arminiu Bielefeld 1:0 gólom Leonarda Bittencourta z 27. minúty.