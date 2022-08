Dudov Kolín remizoval na pôde Lipska 2:2, Pekarík za Herthu nenastúpil

Bundesliga:



2. kolo:



Werder Brémy - VfB Stuttgart 2:2 (1:1)



Góly: 4. Füllkrug, 90.+6. Burke - 38. Endo, 77. Silas







Hertha Berlín - Eintracht Frankfurt 1:1 (1:0)



Góly: 3. Serdar - 48. Kamada



/P. Pekarík (Hertha) bol na lavičke náhradníkov/







TSG 1899 Hoffenheim - VfL Bochum 3:2 (2:2)



Góly: 14. Baumgartner, 23. Kabak, 88. Dabbur - 10. a 13. Zoller







Bayer Leverkusen - FC Augsburg 1:2 (1:1)



Góly: 43. Aranguiz - 15. Jensen,







RB Lipsko - 1. FC Kolín 2:2 (1:1)



Góly: 36. Werner, 56. Nkunku - 40. Dietz, 72. Gvardiol (vlastný), ČK: 45.+1. Szoboszlai (Lipsko)



/O. Duda (Kolín) nastúpil v 62. minúte/



Berlín 13. augusta (TASR) - Futbalisti Lipska remizovali v sobotnom zápase 2. kola najvyššej nemeckej súťaže s 1. FC Kolín 2:2. V drese hostí sa predstavil aj slovenský stredopoliar Ondrej Duda, ktorý nastúpil v 62. minúte.Domáci uhrali remízu napriek tomu, že celý druhý polčas boli v početnej nevýhode. V stretnutí dvakrát viedli zásluhou Tima Wernera a Christophera Nkunkua, no o konečnom výsledku rozhodol vlastný gól Joška Gvardiola. Remíza sa zrodila aj v dueli medzi Herthou a Frankfurtom, ktorý sa skončil 1:1. Peter Pekarík bol na lavičke náhradníkov Herthy a do zápasu nezasiahol.Dohromady päť gólov padlo v stretnutí medzi Hoffenheimom a Bochumom – domáci vyhrali 3:2, pričom úvodné štyri góly padli v priebehu úvodných 23 minút. O konečnom výsledku mohol po hodine hry rozhodnúť Andrej Kramarič, nepremenil však pokutový kop a domácim zaistil prvý ligový triumf od 6. marca Munas Dabbur.Z víťazstva sa tešil i Augsbrug. Ten si poradil s Leverkusenom na jeho pôde 2:1, keď o víťazný gól sa postaral Andre Hahn. Na rovnaký výsledok to dlho vyzeralo aj v Brémach, ale domáci dokázali vyrovnať na 2:2 v nadstavenom čase po presnom zásahu Olivera Burkeho.