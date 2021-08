Dudov Kolín zdolal Pekaríkovu Herthu 3:1 v 1. kole nemeckej ligy

Bundesliga - 1. kolo:



1. FC Kolín - Hertha Berlín 3:1 (1:1)



Góly: 52. a 55. Kainz, 41. Modeste - 6. Jovetič



/O. Duda (Kolín) nastúpil v 68. min - P. Pekarík (Hertha) hral do 59. min/







FSV Mainz 05 - RB Lipsko 1:0 (1:0)



Gól: 13. Niakhate



Berlín 15. augusta (TASR) - Vzájomný duel slovenských futbalových reprezentantov Ondreja Dudu a Petra Pekaríka v rámci 1. kola nemeckej Bundesligy sa skončil víťazstvom domáceho Kolína nad berlínskou Herthou 3:1. Berlínčania síce viedli, ale v druhom polčase znamenali dva góly Rakúšana Floriana Kainza víťazný vstup do ročníka 2021/2022 pre "capkov".V základnej zostave Herthy nastúpil obranca Peter Pekarík a hral do 59. minúty. Z domácej lavičky náhradníkov naskočil do hry Duda už za stavu 3:1 v 68. minúte.Futbalisti 1. FSV Mainz 05 nečakane zvíťazili v nedeľnom 1. kole doma nad vicemajstrom RB Lipsko 1:0. Rozhodol o tom už v 13. minúte kapitán a francúzsky obranca Moussa Niakhate. Pred duelom sa držala minúta ticha na počesť legendárneho nemeckého útočníka Gerda Müllera, ktorý v nedeľu zomrel vo veku 75 rokov.