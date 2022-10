Dudov Kolín zdolal v 8. kole nemeckej Bundesligy Borussiu Dortmund 3:2

Bundesliga - 8. kolo:



1. FC Kolín - Borussia Dortmund 3:2 (0:1)



Góly: 53. Kainz, 56. Tigges, 71. Ljubicic – 31. Brandt, 78. Schmitz (vlastný)



/O. Duda (Kolín) hral do 61. min/







Eintracht Frankfurt - 1. FC Union Berlín 2:0 (2:0)



Góly: 12. Götze, 42. Lindström, ČK: 68. Kolo Muani (Frankfurt)







RB Lipsko - VfL Bochum 4:0 (2:0)



Góly: 15. a 53. Werner, 23. Nkunku (z 11 m), 85. Nkunku







SC Freiburg - FSV Mainz 05 2:1 (2:0)



Góly: 3. Gregoritsch, 37. Kyereh – 52. Martin







VfL Wolfsburg - VfB Stuttgart 3:2 (2:2)



Góly: 23. Marmoush, 38. Arnold, 90+1. Gerhardt – 22. Guirassy, 45+1. Mavropanos

Berlín 1. októbra (TASR) - Futbalisti 1. FC Kolín v zostave so slovenským reprezentantom Ondrejom Dudom zvíťazili v 8. kole nemeckej Bundesligy nad Borussiou Dortmund 3:2. Dvadsaťsedemročný Slovák hral do 61. minúty. Vedúci tím tabuľky 1. FC Union Berlín prehral na ihrisku Eintrachtu Frankfurt 0:2, no vďaka lepšiemu skóre ostal lídrom. Druhé miesto patrí Freiburgu, ktorý zdolal Mainz 2:1.