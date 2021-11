Dudov tréner Baumgart prišiel na tréning v nezvyčajnom kostýme

Kolín 11. novembra (TASR) - Tréner nemeckého futbalového klubu 1. FC Kolín Steffen Baumgart odštartoval karnevalovú sezónu v nezvyčajnom kostýme. Oblečenie kouča slovenského reprezentanta Ondreja Dudu, v ktorom prišiel na tréning, v sebe kombinovalo prvky ružového prasiatka a jednorožca.



"Bol to môj nápad, vymýšľal som to dlho. Myslím, že sa mi to podarilo," cituje slová kouča, ktorý plyšový kostým doplnil ešte blonďavou parochňou a okuliarmi, portál rp-online.de.



Ostatní členovia trenérského štábu sa prezliekli za Steffena Baumgarta. "To sú všetko kópie, to nikto nedokáže," skonštatoval "originál".



Útočník Anthony Modeste prišiel v kostýme lekára, Kolín totiž v aktuálnej sezóne výrazne trápia zranenia hráčov.