Dudovi sa bod s Borussiou málil:Som smutný, že sme v závere inkasovali

Kolín nad Rýnom 21. marca (TASR) - Futbalisti 1. FC Kolín boli blízko k tomu, aby aj druhýkrát v tejto bundesligovej sezóne získali skalp Borussie Dortmund. Aj vďaka gólu slovenského reprezentanta Ondreja Dudu z pokutového kopu viedli 2:1, nórsky kanonier Erling Braut Haaland však v závere svojím druhým presným zásahom zachránil pre hostí bod.



Duda po zápase neskrýval sklamanie. "Dali sme do toho všetko, tvrdo sme makali a chýbalo veľmi málo, aby sme proti Borussii opäť získali tri body. Som veľmi smutný, že sme v závere inkasovali druhý gól. Prvý padol do našej siete už po troch minútach. V bundeslige musíte hrať koncentrovane od prvej do poslednej sekundy. Zápas nám však ukázal mnohé pozitíva," uviedol Duda pre oficiálnu webovú stránku Kolína.



Tréner "capkov" Markus Gisdol priznal, že pred zápasom by bod proti Borussii bral: "Chcel som, aby sme hrali veľmi variabilne, preto som nasadil Ondreja Dudu s Dominickom Drexlerom, Po získaní lopty sme mali veľmi dobrý prechod do útoku a vypracovali sme si viac šancí ako Borussia. Napriek tomu sa nám nepodarilo udržať vedenie 2:1. Haaland opäť potvrdil svoje mimoriadne kvality. Je to hráč, ktorý sa nedá brániť celých 90 minút."