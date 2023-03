Dudovič predĺžil zmluvu s SV Wiler-Ersigen

Bern 14. marca (TASR) - Slovenský florbalový reprezentant Michal Dudovič bude naďalej obliekať dres SV Wiler-Ersigen. Najlepší slovenský florbalista sezóny 2021/2022 predĺžil zmluvu so švajčiarskym klubom o ďalší rok.



Najproduktívnejší hráč svojho tímu a druhý najproduktívnejší hráč MS 2022 tak bude aj v sezóne 2023/2024 pôsobiť v drese 12-násobného švajčiarskeho majstra. "V klube sa mi páči. Hrám v tíme dôležitú rolu a môžem sa ako hráč ďalej optimálne rozvíjať," povedal 24-ročný útočník pre klubový web.



Dudovič zamieril do SV Wiler-Ersigen v januári 2017 z ATU Košice ešte ako tínedžer a pôsobenie vo Švajčiarsku začal najprv v juniorskej súťaži. V nasledujúcej sezóne už dostal šancu aj v A-tíme. Postupne sa vypracoval medzi hlavných lídrov mužstva. V prebiehajúcej sezóne Lidl Unihockey Prime League nastrieľal 29 gólov a pridal 18 asistencií v 26 zápasoch v drese SVWE, so ziskom 47 bodov zažíva svoju individuálne najvydarenejšiu sezónu. V piatich dueloch štvrťfinálovej série proti UHC Waldkirch-St. Gallen strelil osem gólov.