Dudovič vybojoval so SV Wiler-Ersigen švajčiarsky titul

Bern 16. apríla (TASR) - Slovenský florbalový reprezentant Michal Dudovič získal so svojím tímom SV Wiler-Ersigen titul vo švajčiarskej lige. Klub z Zuchwilu zdolal v dramatickom Superfinále Wiler Köniz 3:2 po samostatných nájazdoch.



Najlepší slovenský florbalista minulej sezóny si so spoluhráčmi napravil chuť po dvoch neúspešných Superfinále. SV Wiler-Ersigen tak rozšíril svoju rekordnú majstrovskú zbierku a teší sa už z 13. titulu v L-UPL. "Zvládli sme to, sme majstri a môžeme ísť oslavovať a trošku si oddýchnuť," uviedol pre web Slovenského zväzu florbalu (SZFB) Dudovič, ktorý sa stal najproduktívnejším hráčom celej play off L-UPL. V 13 zápasoch vyraďovacej fázy nazbieral 23 bodov (15+8). Celkovo počas sezóny získal 58 bodov.



Švajčiarske Superfinále sa hrá od sezóny 2014/2015, keď vystriedalo tradičné série na štyri víťazstvá. Práve Wiler vyhral historicky prvé Superfinále a celkovo má v tomto formáte vyvrcholenia súťaže na konte 4 tituly.