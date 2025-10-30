< sekcia Šport
Dudu mrzí dištanc: Pevne verím, že chalani to zvládnu
Mužstvo pod vedením trénera Francesca Calzonu čakajú do konca kvalifikácie dva zápasy, momentálne sú druhí o skóre za Nemeckom a práve na jeho pôde uzavrú pôsobenie v A-skupine.
Autor TASR
Bratislava 30. októbra (TASR) - Slovenskej futbalovej reprezentácii bude v kľúčovom novembrovom zápase proti Severnému Írsku chýbať Ondrej Duda. Skúsený stredopoliar videl v stretnutí s Luxemburskom (0:2) druhú žltú kartu v rámci kvalifikácie na MS 2026 a musí tak vynechať jeden duel. Práve v ňom môžu „sokoli“ spečatiť svoj postup do baráže.
Mužstvo pod vedením trénera Francesca Calzonu čakajú do konca kvalifikácie dva zápasy, momentálne sú druhí o skóre za Nemeckom a práve na jeho pôde uzavrú pôsobenie v A-skupine. „Mrzí ma žltá karta, ktorú som dostal v zápase proti Luxembursku. Ak sa nemýlim, bol to môj jediný faul v celom zápase a hneď som dostal žltú kartu. Veľmi som sa pritom snažil hrať opatrne, pretože som vedel, že som ohrozený a mohol by som prísť o domáci zápas v Košiciach. Ten je pritom nesmierne dôležitý, v podstate ide o všetko. Môžeme si v ňom zabezpečiť play off a zostať v hre o priamy postup. Mrzí ma to, ale pevne verím, že chalani to zvládnu. Budem s nimi, budem im fandiť a podporovať ich zo všetkých síl,“ uviedol Duda pre TASR. Šancu na zopakovanie senzačnej výhry nad „Die Mannschaft“ zo septembra (2:0) nevidí reálne: „Posledný zápas bude úplne normálny, ničím výnimočný. Jedno však viem určite – Nemci nás tentoraz nepodcenia. Som presvedčený, že sa na nás dôkladne pripravia, takže to pre nás bude veľmi náročný zápas.“
Od júla pôsobí v saudskoarabskom tíme Al-Ettifaq, kam prestúpil z Hellasu Verona. Pripomenul, že kvalita súťaže na Blízkom východe sa v posledných rokoch zlepšila: „V každom mužstve môže byť maximálne osem legionárov, takže z tohto pohľadu ide o veľmi kvalitnú súťaž. V posledných rokoch sa liga neuveriteľne posunula, pribudlo veľa kvalitných zahraničných hráčov a aj domáci, saudskí futbalisti sa zlepšujú. Spolu dokážu vytvoriť naozaj silné tímy, takže liga je dnes veľmi konkurencieschopná a môže sa porovnávať s mnohými európskymi ligami.“ Okrem 30-ročného Dudu pôsobia spomedzi Slovákov v Pro League aj obranca Norbert Gyömbér a brankár Marek Rodák. Ten je zároveň Dudovým spoluhráčom. „Vždy je lepšie, keď má človek v tíme niekoho zo svojej krajiny alebo regiónu, obzvlášť tak ďaleko od domova, ako sme my v Saudskej Arábii. Je to určite veľké plus. Samozrejme, často sa spolu rozprávame a trávime spolu aj čas mimo futbalu. Ja sa väčšinou snažím tráviť voľné chvíle doma, oddychovať a venovať sa niečomu zmysluplnému,“ povedal Duda pre TASR.
Po šiestich kolách figuruje jeho tím na jedenástom mieste s dvoma výhrami a jedno remízou. „Začiatok sezóny nám nevyšiel podľa predstáv. Výsledkovo sa trápime, ale verím, že v ďalších zápasoch to bude lepšie a získame viac bodov. Naše ciele sú vysoké, no aktuálne postavenie v tabuľke tomu zatiaľ nezodpovedá. Dúfam, že sa to čoskoro zlomí a začneme vyhrávať,“ priblížil Duda, ktorý pravidelne nastupuje v základe. „Pre mňa je najdôležitejšie, aby som hrával a aj preto som sem prišiel. Chcem zberať nové, cenné skúsenosti v inej lige. Som vcelku spokojný, hoci, samozrejme, nie s výsledkami tímu, pretože sa nám zatiaľ nedarí. Verím však, že sa to zmení. Po všetkých ostatných stránkach, čo sa týka života mimo futbalu, som určite spokojný,“ zhodnotil Duda.
